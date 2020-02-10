Во сколько обходятся Германии зимние ураганы (фото)

Мюнхен • Делая свои прогнозы в конце прошлой недели, немецкие метеорологи опасались, что по своей силе надвигавшийся на Германию ураган "Забине" (Sabine) может стать не менее разрушительным, чем "Кирилл" (Kyrill) 2007 года. Ущерб от "Забины" еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно сказать, что последствия оказались не столь катастрофическими, хотя скорость ветра в некоторых местах превышала 170 километров в час.
В связи с нынешней непогодой немецкая статистическая служба Statista опубликовала сведения о самых дорогих зимних ураганах в Германии за последние четыре десятилетия на основе данных перестраховочного концерна Munich Re. Первая цифра - общий ущерб, вторая цифра в скобках - сумма страховых выплат.
- "Кирилл" (Kyrill) 2007 года: 5,02 млрд евро (2,74 млрд евро)
- "Фридерике" (Friederike) 2018 года: 1,73 млрд евро (1,37 млрд евро)
- "Лотар" (Lothar) 1999 года: 1,46 млрд евро (0,82 млрд евро)
- "Дарья" (Daria) 1990 года: 1,10 млрд евро (0,76 млрд евро)
- "Джанет" (Janett) 2002 года: 1,10 млрд евро (0,74 млрд евро)
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Дрезден
В ночь на понедельник, 10 февраля, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части ФРГ действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Мюльхайм-ан-дер-Рур
Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Лохум
Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).
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Кельн
Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и таблички: "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).
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Броккен
Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Броккен
Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.
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Вильгельмсхафен
В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...
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Ураган ''Забине'' в Германии
Вильгельмсхафен
Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Тиммендорф
Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Гёттинген
"Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Ганновер
Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Поезд ICE для пассажиров железной дороги, вынужденных ночевать на вокзале в Гамбурге.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Кельн
Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Зенде
Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Берлин
Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Франкфурт-на-Майне
Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).
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Ураган ''Забине'' в Германии
Харзум
Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.
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Ураган ''Забине'' в Германии
Магдебург
Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).
Автор: Максим Нелюбин