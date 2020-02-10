 Во сколько обходятся Германии зимние ураганы (фото) | Кадр дня | DW | 11.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Во сколько обходятся Германии зимние ураганы (фото)

Ущерб, нанесенный нынешним ураганом "Забине" в Германии, еще только подсчитывают. А какие ураганы были самыми разрушительными за последние десятилетия?

Во время урагана Забине во Франкфурте-на-Майне

Во время урагана "Забине" во Франкфурте-на-Майне

Мюнхен • Делая свои прогнозы в конце прошлой недели, немецкие метеорологи опасались, что по своей силе надвигавшийся на Германию ураган "Забине" (Sabine) может стать не менее разрушительным, чем "Кирилл" (Kyrill) 2007 года.  Ущерб от "Забины" еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно сказать, что последствия оказались не столь катастрофическими, хотя скорость ветра в некоторых местах превышала 170 километров в час.

В связи с нынешней непогодой немецкая статистическая служба Statista опубликовала сведения о самых дорогих зимних ураганах в Германии за последние четыре десятилетия на основе данных перестраховочного концерна Munich Re. Первая цифра - общий ущерб, вторая цифра в скобках - сумма страховых выплат.

  1. "Кирилл" (Kyrill) 2007 года: 5,02 млрд евро (2,74 млрд евро)
  2. "Фридерике" (Friederike) 2018 года: 1,73 млрд евро (1,37 млрд евро)
  3. "Лотар" (Lothar) 1999 года: 1,46 млрд евро (0,82 млрд евро)
  4. "Дарья" (Daria) 1990 года: 1,10 млрд евро (0,76 млрд евро)
  5. "Джанет" (Janett) 2002 года: 1,10 млрд евро (0,74 млрд евро)

Смотрите также: 

  • Дрезден

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Дрезден

    В ночь на понедельник, 10 февраля, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части ФРГ действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и таблички: "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, вынужденных ночевать на вокзале в Гамбурге.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Отменены авиарейсы, остановлены поезда: ураган "Забине" добрался до ФРГ

Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. (09.02.2020)  

Германия готовится к встрече с ураганом "Забине"

На Германию надвигается мощный ураган. Метеорологи прогнозируют порывы ветра от 100 до 175 километров в час. Ожидаются масштабные перебои в работе транспорта. (08.02.2020)  

Кельнская ривьера ушла под воду

Так во время нынешнего наводнения выглядит Кельнская ривьера - популярный пляж и зона отдыха на Рейне. (08.02.2020)  

Как спастись во время грозы

Каждый год в мире от ударов молний гибнут до 24 тысяч человек. Что обязательно нужно знать, чтобы не оказаться в их числе? (13.06.2018)  

Что ждет планету: тревожные снимки немецкого фотографа

Ураганы, засуха, наводнения, - немецкая фотохудожница Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть последствия глобального потепления. Ее работы - в нашей подборке. (11.06.2019)  

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой? (14.03.2019)  

Кто убирает снег в Германии

Снег в Германии выпадает не так часто, как в России, но если занесет тротуары, то немец тоже берет лопату. Кто и как чистит снег, спросила корренспондент DW у жителей Кельна. (23.01.2019)  

Ураган ''Забине'' в Германии

"Забине" (Sabine) - такое имя получил в Германии первый ураган 2020 года. (10.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дональд Трамп против Греты Тунберг  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Также по теме

Sturmtief Sabine/Ciara, Deutschland

Ураган "Забине" в Германии: фотографии и последствия 10.02.2020

Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о приближении урагана "Забине". К ненастью должным образом подготовились.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера