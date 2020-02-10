Во сколько обходятся Германии зимние ураганы (фото)

Мюнхен • Делая свои прогнозы в конце прошлой недели, немецкие метеорологи опасались, что по своей силе надвигавшийся на Германию ураган "Забине" (Sabine) может стать не менее разрушительным, чем "Кирилл" (Kyrill) 2007 года. Ущерб от "Забины" еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно сказать, что последствия оказались не столь катастрофическими, хотя скорость ветра в некоторых местах превышала 170 километров в час.

В связи с нынешней непогодой немецкая статистическая служба Statista опубликовала сведения о самых дорогих зимних ураганах в Германии за последние четыре десятилетия на основе данных перестраховочного концерна Munich Re. Первая цифра - общий ущерб, вторая цифра в скобках - сумма страховых выплат.

"Кирилл" (Kyrill) 2007 года: 5,02 млрд евро (2,74 млрд евро) "Фридерике" (Friederike) 2018 года: 1,73 млрд евро (1,37 млрд евро) "Лотар" (Lothar) 1999 года: 1,46 млрд евро (0,82 млрд евро) "Дарья" (Daria) 1990 года: 1,10 млрд евро (0,76 млрд евро) "Джанет" (Janett) 2002 года: 1,10 млрд евро (0,74 млрд евро)

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