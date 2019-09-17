Во второй тур президентских выборов в Тунисе вышли два аутсайдера

Во второй тур президентских выборов в Тунисе вышли два кандидата, считавшихся аутсайдерами предвыборной гонки и практически не связанных с политической системой страны. Наибольшую поддержку избирателей получили профессор правоведения Каис Саид и находящийся под арестом медиамагнат Набиль Каруи, сообщила во вторник, 17 сентября, Высшая независимая комиссия по выборам Туниса.

По предварительным официальным результатам, Саид получил в первом туре 18,4 процента голосов, Каруи - 15,6 процента. Кандидата исламско-консервативной партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру поддержали 12,9 процента избирателей, министра обороны Абделькарима аз-Збиди - 10,7 процента, премьер-министра Юсефа Шахеда - 7,4 процента.

"Робокоп" против "тунисского Берлускони"

61-летний эксперт по конституционному праву Саид, выступавший в качестве независимого кандидата, считается консерватором. В соцсетях он получил прозвище "робокоп" за то, что, в отличие от остальных претендентов на пост президента, говорит на литературном арабском языке, а не на тунисском диалекте.

Медиамагнат Набиль Каруи известен в стране под прозвищем "тунисский Берлускони". За три недели до выборов он был задержан по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он также не занимает никаких политических постов и баллотировался как независимый кандидат.

В первом туре участвовали в общей сложности около 20 кандидатов. Дата второго тура выборов пока не названа.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: