 Во второй тур выборов президента Литвы выходят Шимоните и Науседа | Новости из Германии о Европе | DW | 13.05.2019

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Европа

Во второй тур выборов президента Литвы выходят Шимоните и Науседа

Экс-министра финансов Ингрид Шимоните и экономиста Гитанас Науседа разделили сотые доли процента голосов. Премьер-министр Сквернялис признал поражение и 12 июля покинет свой пост.

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа перед дебатами в Вильнюсе

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа перед дебатами в Вильнюсе

Бывший министр финансов Ингрида Шимоните и литовский экономист Гитанас Науседа проходят во второй тур выборов президента Литвы. Как сообщила Главная избирательная комиссия утром понедельника, 13 мая, разрыв между двумя победителями первого тура составил несколько сотых процента. По предварительным результатам, экс-министр получила 30,95 процента голосов, а за бывшего советника президента литовского SEB банка проголосовали 30,94 процента избирателей.

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис набрал 19,85 процента голосов. Глава правительства признал свое поражение и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

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Явка на первом туре выборов составила немногим более 55 процентов. Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.

Второй тур выборов - 26 мая

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Для избрания президентом в первом туре требовалось набрать более половины голосов от общего числа избирателей. Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.

Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

Насколько охотно голосуют граждане стран-членов ЕС и от чего зависит их активность на выборах? DW собрала самые важные цифры, показывающие, как меняется ситуация в Евросоюзе. (13.09.2017)  

Ссылки в интернете

Предварительные результаты на сайте Главной избирательной комиссии Литвы

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