Во всех федеральных землях Германии зафиксированы случаи "омикрона"

В Германии продолжается распространение нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 - "омикрон", случаи заражения им уже зафиксированы во всех федеральных землях. Несмотря на то, что большинство новых случаев в стране по-прежнему приходится на вариант "дельта", число инфицированных "омикроном" значительно возросло за последние недели, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) в ночь на пятницу, 24 декабря.

Накануне в ФРГ была зарегистрирована первая смерть от омикрон-варианта коронавируса. Согласно данным RKI, скончался человек в возрастной группе от 60 до 79 лет, другие детали не сообщаются.

По состоянию на 23 декабря в стране было выявлено 3198 случаев заражения этим вариантом вируса - их количество увеличилось на 25 процентов с 22 по 23 декабря. При этом 48 человек с "омикроном" были госпитализированы, в 54 случаях новый вариант был обнаружен у тех, кто уже ранее переболел COVID-19.

В свете распространения омикрон-варианта коронавируса канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не исключил введения в республике нового локдауна. Кроме того, с 28 декабря в Германии в силу вступят расширенные ограничения на контакты.

Показатель заражаемости SARS-CoV-2 снижается

Между тем семидневный средний показатель заражаемости коронавирусом в Германии снова несколько снизился. На утро пятницы, 24 декабря, он составил 265,8 случая на 100 тысяч населения по сравнению с 280,3 днем ранее и 331,8 неделю назад, сообщает RKI.

По данным института, в течение последних суток в стране было зафиксировано 35 431 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 15 537 случаев меньше, чем неделей ранее. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 6 959 067 человек, излечились - 6 048 800.

Кроме того, за истекшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 370 пациентов, неделей ранее - 437. С начала пандемии в стране зафиксировано 110 119 летальных исходов, связанных с ковидом.

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