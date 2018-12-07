Во время протестов во Франции пострадали 118 демонстрантов

Во время новых акций протеста "желтых жилетов" во Франции были задержаны почти 1400 человек, из них более 970 - в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. По его данным, в субботу, 8 декабря, получили травмы 118 демонстрантов и 17 сотрудников правоохранительных органов.

При этом в акциях протеста по всей стране в течение дня участвовали около 125 тысяч человек, в их числе 10 тысяч - в Париже, указал далее французский министр. Он также сообщил, что усиленные наряды полиции в случае необходимости будут охранять порядок и в воскресенье.

Столкновения демонстрантов с полицией

В ходе возобновленных протестов "желтых жилетов" в Париже произошли столкновения между демонстрантами и полицией. После того как ряд демонстрантов начали бросать в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

Протесты прошли и в других городах Франции. По всей стране были усилены меры безопасности, их обеспечивали около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч - в Париже. Столкновения с полицией также произошли, в частности, в Лионе, Тулузе и Бордо.

Протесты "желтых жилетов" распространились на Бельгию и Нидерланды

Кроме того, акции протеста состоялись в Бельгии и Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, что являлось "превентивной мерой". В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". При этом демонстрации проходили мирно, но привели к нарушениям в движении транспорта. На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию. В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.

Протесты "желтых жилетов", начавшиеся из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

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