 Во время протестов во Франции пострадали 118 демонстрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2018

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Европа

Во время протестов во Франции пострадали 118 демонстрантов

В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции участвовали около 125 тысяч человек, в их числе около 10 тысяч - в Париже.

Акция в Марселе

Акция в Марселе

Во время новых акций протеста "желтых жилетов" во Франции были задержаны почти 1400 человек, из них более 970 - в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. По его данным, в субботу, 8 декабря, получили травмы 118 демонстрантов и 17 сотрудников правоохранительных органов.

При этом в акциях протеста по всей стране в течение дня участвовали около 125 тысяч человек, в их числе 10 тысяч - в Париже, указал далее французский министр.  Он также сообщил, что усиленные наряды полиции в случае необходимости будут охранять порядок и в воскресенье.

Столкновения демонстрантов с полицией

В ходе возобновленных протестов "желтых жилетов" в Париже произошли столкновения между демонстрантами и полицией. После того как ряд демонстрантов начали бросать в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

Контекст

Протесты прошли и в других городах Франции. По всей стране были усилены меры безопасности, их обеспечивали около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч - в Париже. Столкновения с полицией также произошли, в частности, в Лионе, Тулузе и Бордо.

Протесты "желтых жилетов" распространились на Бельгию и Нидерланды

Кроме того, акции протеста состоялись в Бельгии и Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, что являлось "превентивной мерой". В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". При этом демонстрации проходили мирно, но привели к нарушениям в движении транспорта. На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию. В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.

Протесты "желтых жилетов", начавшиеся из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

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    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

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    Когда все началось?

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    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

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    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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