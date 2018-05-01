Во время первомайских демонстраций в Париже ранены 38 человек

В Париже в результате столкновений активистов с полицейскими на демонстрациях по случаю 1 мая ранены 38 человек, в том числе 14 стражей порядка. 380 человек были предварительно задержаны, сообщает агентство AFP.

Беспорядки начались, когда члены антикапиталистической группировки "Черный блок" на бульваре Монпарнас, выкрикивая: "Полицию ненавидят все!", стали бросать в сотрудников сил безопасности камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил на странице префектуры полиции в микроблоге Twitter, что вандалы напали на старинную парижскую больницу Питье-Сальпетриер, ранив ее сотрудников, а также полицейского, пришедшего на помощь.

В Париже за порядком следили 7400 сотрудника сил безопасности

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон отдал служащим полиции распоряжение решительно пресекать любые проявления насилия. Только в Париже для обеспечения порядка во время первомайских демонстраций было задействовано 7400 сотрудников сил безопасности. Доступ к кварталам вокруг Площади согласия и Елисейских полей был полностью перекрыт.

Празднование 1 мая в остальной части Франции прошло в целом мирно. Однако в некоторых городах, таких как Лион и Кан, префектуры запретили проведение шествий в центре города.

Требования профсоюзов

Среди требований профсоюзов, звучавших на первомайских демонстрациях, было повышение покупательской способности населения. При этом были раскритикованы реформы, предложенные президентом Макроном на прошлой неделе в ответ на протесты "желтых жилетов", в том числе существенное снижение налога на добавленную стоимость.

По мнению активистов, эти меры не помогут улучшить социальное положение малообеспеченных слоев.

По данным МВД Франции, по всей стране в первомайских демонстрациях участвовали около 164 тысяч человек, из них 28 тысяч - в Париже. Профсоюзы в свою очередь сообщают о 310 тысячах участников.

Пострадала российская журналистка

Среди пострадавших во время беспорядков в Париже была и корреспондент РИА "Новости" Виктория Иванова, получившая от полицейского удар дубинкой по руке и по голове. МИД РФ потребовал провести тщательное расследование этого инцидента.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО - держать этот вопрос на контроле", - указано в заявлении, распространенном Департаментом информации и печати МИД РФ в среду.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Такой разный Первомай Новосибирск, "Монстрация" Первомайские демонстрации проходят по всему миру. И везде звучат призывы, несут транспаранты. Одни из самых оригинальных можно увидеть в Новосибирске. Там участники абсурдистского шествия "Монстрация" по предложению властей влились в общую первомайскую демонстрацию.

Такой разный Первомай Новосибирск, Россия Участники "основной" демонстрации в Новосибирске - сторонники КПРФ.

Такой разный Первомай Минск, Беларусь Участники протестной акции в Минске выступали против действий правительства, в частности, против "налога на тунеядцев". Акция не была согласована, однако до столкновений с милицией дело не дошло. В митинге и последовавшем шествии приняли участие свыше 200 человек.

Такой разный Первомай Берлин, Германия В берлинском Кройцберге по традиции прошли столкновения с полицией. Левые радикалы швыряли в стражей порядка бутылки и петарды, нападали на них с флагштоками и жгли дымовые шашки. По оценкам берлинской полиции, всего в "Революционной демонстрации" участвовали 8 тысяч человек. Одновременно со стычкой в городе прошла мирная демонстрация, в которой приняли участие более 200 тысяч человек.

Такой разный Первомай Париж, Франция В Париже первомайская демонстрация тоже обернулась жесткими столкновениями. Демонстранты в масках, протестующие против возможной победы правой популистки Марин Ле Пен в намеченном на 7 мая втором туре президентских выборов, забросали полицейских "коктейлями Молотова". Стражи порядка применили слезоточивый газ. Шестеро полицейских получили ранения.

Такой разный Первомай Тбилиси, Грузия В Грузии на первомайской демонстрации было заявлено о необходимости защиты прав работников и усовершенствования трудового кодекса страны.

Такой разный Первомай Стамбул, Турция Участники первомайской демонстрации в Стамбуле, Турция. Вопреки полицейскому запрету, гражданские активисты провели акцию на знаменитой площади Таксим. Для разгона участников полиция применила слезоточивый газ. Во время акций в других районах города были задержаны десятки людей. Произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Такой разный Первомай Варшава, Польша Участники демонстрации в Варшаве несли плакат "Конституция - наше право".

Такой разный Первомай Коломбо, Шри-Ланка Шествие в Коломбо, столице Шри-Ланки, было организовано Народным фронтом освобождения - местной оппозицией.

Такой разный Первомай Джакарта, Индонезия Первомайская демонстрация прошла даже в Индонезии!

Такой разный Первомай Пхеньян, КНДР Ну и куда же без Северной Кореи! В центре композиции - портреты покойных, но вечно живых лидеров страны - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Автор: Григорий Аросев

