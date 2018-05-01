 Во время первомайских демонстраций в Париже ранены 38 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2019

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Европа

Во время первомайских демонстраций в Париже ранены 38 человек

В столице Франции первомайские демонстрации сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями активистов с полицией. В остальной части страны празднования прошли мирно.

Уличные беспорядки на демонстрациях 1 мая в Париже в 2019 году

Уличные беспорядки на демонстрациях 1 мая в Париже в 2019 году

В Париже в результате столкновений активистов с полицейскими на демонстрациях по случаю 1 мая ранены 38 человек, в том числе 14 стражей порядка. 380 человек были предварительно задержаны, сообщает агентство AFP.

Беспорядки начались, когда члены антикапиталистической группировки "Черный блок" на бульваре Монпарнас, выкрикивая: "Полицию ненавидят все!", стали бросать в сотрудников сил безопасности камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил на странице префектуры полиции в микроблоге Twitter, что  вандалы напали на старинную парижскую больницу Питье-Сальпетриер, ранив ее сотрудников, а также полицейского, пришедшего на помощь.

В Париже за порядком следили 7400 сотрудника сил безопасности

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон отдал служащим полиции распоряжение решительно пресекать любые проявления насилия. Только в Париже для обеспечения порядка во время первомайских демонстраций было задействовано 7400 сотрудников сил безопасности. Доступ к кварталам вокруг Площади согласия и Елисейских полей был полностью перекрыт.
Празднование 1 мая в остальной части Франции прошло в целом мирно. Однако в некоторых городах, таких как Лион и Кан, префектуры запретили проведение шествий в центре города.

Требования профсоюзов

Среди требований профсоюзов, звучавших на первомайских демонстрациях, было повышение покупательской способности населения. При этом были раскритикованы реформы, предложенные президентом Макроном на прошлой неделе в ответ на протесты "желтых жилетов", в том числе существенное снижение налога на добавленную стоимость.

По мнению активистов, эти меры не помогут улучшить социальное положение малообеспеченных слоев.

По данным МВД Франции, по всей стране в первомайских демонстрациях участвовали около 164 тысяч человек, из них 28 тысяч - в Париже. Профсоюзы в свою очередь сообщают о 310 тысячах участников.

Пострадала российская журналистка

Среди пострадавших во время беспорядков в Париже была и корреспондент РИА "Новости" Виктория Иванова, получившая от полицейского удар дубинкой по руке и по голове. МИД РФ потребовал провести тщательное расследование этого инцидента.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО - держать этот вопрос на контроле", - указано в заявлении, распространенном Департаментом информации и печати МИД РФ в среду.

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