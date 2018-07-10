Во время беспорядков в азербайджанском городе Гянджа погибли два человека

При пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа во вторник, 10 июля, погибли два сотрудника полиции. Как сообщил интернет-портал Vesti.az, 40 человек были задержаны, правоохранителям потребовалось не более получаса, чтобы взять ситуацию под контроль.
По данным агентства "Интерфакс" в акции участвовало около 200 человек. Она проводилась в поддержку Юниса Сафарова, задержанного по подозрению в покушении на главу исполнительной власти города Эльмара Велиева. Гражданин России Сафаров 3 июля расстрелял Велиева перед зданием городской администрации. В результате глава города и сопровождавший его охранник получили ранения. Правоохранительные органы Азербайджана расценили эти действия как теракт.
Как утверждают правоохранители, 35-летний Сафаров "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии". Предполагается, что Сафаров должен был убить нескольких государственных чиновников, с целью создания в республике атмосферы хаоса и страха, необходимых для насильственного свержения власти в Азербайджане и создания в стране исламского государства, управляемого по законам шариата. В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
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Давний конфликт
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.
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Начало военных действий в Карабахе
10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.
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Война и беженцы
В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Международные посредники в урегулировании конфликта
После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Территория спора
Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Напоминание о войне
В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Эскалация карабахского конфликта
В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Роль и позиция России по Карабаху
Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Болевые точки Нагорного Карабаха
В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Нагорный Карабах - замороженный конфликт?
Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.
Автор: Наталья Позднякова