Восточный комитет немецкой экономики возмущен угрозами США

Восточный комитет немецкой экономики - лоббистская организация, представляющая интересы фирм, работающих на российском рынке, - с возмущением отреагировал на угрозу США ввести новые санкции против участников проекта по строительству нового газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. "СШАпопирают ногами свободную и справедливую конкуренцию и без зазрения совести используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - говорится в распространенном в четверг, 16 июля, заявлении организации.

В документе констатируется, что "фактически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками отменяются существовавшие до сих пор исключения, под угрозу попадают около 120 предприятий из 12 европейских государств и уже реализованные инвестиции в объеме 12 млрд евро, а кроме того, всем европейским потребителям газа угрожают дополнительные ежегодные расходы на сумму до 4 млрд евро, поскольку это беспрецедентное посягательство на европейский энергетический суверенитет приведет к сокращению предложения и завышенным ценам".

"Попытка шантажа"

В заявлении Восточного комитета отмечается, что в сложившейся ситуации у Евросоюза нет другого выбора, кроме как "с надлежащей резкостью отреагировать на эту попытку шантажа". "Еврокомиссия должна отразить все внешние нападки на ее суверенитет и как можно скорее разработать каталог жестких мер. Кроме того, необходим эффективный защитный механизм для несправедливо пострадавших от американских санкций европейских предприятий, который защитит их от финансового ущерба", - говорится в документе.

Немецкие бизнесмены также напомнили, что только в 2019 году США импортировали из России нефть и газ на сумму более 12 млрд долларов, а дефицит США в торговле с Россией составил 16 млрд долларов. "Поэтому если администрация США полагает, что против России нужны новые санкции, то ей следует сначала навести порядок на собственном поле", - указывается в заявлении организации.

Восточный комитет - Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV) - экономическое объединение, которое поддерживает немецкие фирмы, работающие в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Угроза новых санкций

Накануне госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями участникам проекта "Северный поток - 2". Участники проекта подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, заявил он на брифинге в госдепартаменте 15 июля. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - сказал Помпео. Он уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток".

Россия раскритиковала угрозу США, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции. "Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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