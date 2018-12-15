ВостокЗапад - WestEast: Из Лениногорска в Европу и обратно

Чем живет российская глубинка? Режиссер Роман Мошенский создал серию портретов жителей города Лениногорск. Они поделились своими мечтами, которые, в большинстве случаев, ведут на запад - в Казань, Москву, Европу.
Лениногорск - центр нефтяной и газовой промышленности Татарстана. Здесь находится крупнейшее в регионе Ромашкинское нефтяное месторождение. Но несмотря на богатые ресурсы, Лениногорск - среднестатистический провинциальный город России. Средняя зарплата - 35 тысяч рублей, средняя пенсия - 13 тысяч. При этом пенсионеры составляют треть населения города, и их доля год от года растет. Уезжает – или по крайней мере мечтает об переезде - прежде всего, молодежь.
Ксюша: "Каждый год толпами уезжают"
Ксюше 18 лет. В этом году она закончила школу и хочет поступить в университет, чтобы переехать в Казань, как большинство ее одноклассников. И вот почему:
Лера: "Люди хотят развиваться, но что-то им препятствует".
Вот Лера. Она переехала в Лениногорск из соседнего Альметевска. Слышала, что Лениногорск называют "татарской Швейцарией". Перебравшись сюда, открыла в городе небольшую студию, где преподает детям танцы. Швейцарии в Лениногорске, однако, не нашла. Как так?
Рамиль Габитов: "У жителей глубинки в голове - барьер"
Независимых СМИ в Лениногорске нет: местные газеты практически не изменили свой пропагандистский формат со времен СССР и продолжают рассказывать о передовиках производства, уборке урожая, спортивных достижениях.
Однако быстрый и дешевый интернет добрался и досюда. Для многих жителей города, особенно молодежи, это единственное окно в мир. Здесь тоже смотрят Youtube-каналы Юрия Дудя, Алексея Навального и других популярных видеоблогеров. Однако большинство лениногорцев о происходящем в мире и России узнают исключительно через государственные телевизионные каналы.
Рамиль Габитов - пожалуй, единственный успешный видеоблогер Лениногорска. Рамиль исполняет собственные песни и делает кавер-версии популярных песен на татарском языке. Именно они обеспечили ему известность.
Рамиль - создатель одного из крупнейших городских пабликов - "Лениногорского журнала". Он признается, что хотел бы писать там больше о реальных проблемах города, таких как коррупция, но боится делать это открыто. В отличие от многих сверстников Рамиля, он никогда не задумывался о том, чтобы покинуть родной Лениногорск. Из этого видео вы узнаете, почему и услышите его рэп на татарском языке.
Равшан: "В Европе никто бумажку на улице не выкинет"
Большинство верующих Лениногорска, как и всего Татарстана, исповедуют ислам. И, как и во всей республике, ислам и христианство здесь мирно сосуществуют. Православные церкви соседствуют с мечетями.
Родители Равшана увезли его из Узбекистана в Лениногорск, когда ему было 8 лет. У него есть семья, хорошая работа - в нефтяном секторе - и даже свой собственный дом. По местным меркам Равшан - состоятельный человек. Тем не менее, он подумывает о переезде за пределы России – и вот почему.
Олег: "Они просто свободные люди"
Православный священник Олег в Европе уже побывал: во время обучения в духовной семинарии он несколько месяцев прожил в Лондоне. Олегу нравится и в Лениногорске, но его тянет вернуться в Европу. "Там все-таки – другая культура. Они просто - свободные люди. У них тоже есть проблемы и стресс, но все равно они – свободные". Значит ли это, что Олег ощущает себя европейцем? Ответ - в интервью ниже.
Окно из Европы в Россию
Города российской глубинки, такие как Лениногорск, редко попадают в фокус внимания СМИ, особенно зарубежных. Иностранные туристы, посещающие Россию, как правило, ограничиваются Москвой и Петербургом. Но ведь это - не вся Россия. Россия - это, прежде всего, небольшие города со схожими проблемами, такими как безработица и низкие зарплаты, бесперспективность для молодежи и "утечка мозгов" в столицу. Россия - это вид из окна квартиры провинциального города. Благодаря интернету в него иногда все же заглядывают иностранцы.
В последнем видео автору звонят друзья из-за рубежа и просят показать, как выглядит Лениногорск из окна.
Проект WestEast Романа Мошенского в YouTube
Материал подготовлен участником Летней школы журналистики и культурных исследований Бориса Немцова, которая проходила с 16 июля по 4 августа 2018 года в Праге.
На улицах Пикалева почти не встретишь молодых людей до 25 лет. Власти моногорода, в котором нет ни университета, ни даже роддома, понимают, что удержать молодежь они не могут. Репортаж DW. (13.06.2018)
Соцсети вместо газет, консерватизм вместо открытости. Новый опрос, проведенный немецким центром ZOiS в России, рисует коллективный портрет современной российской молодежи. (29.06.2018)