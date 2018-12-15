ВостокЗапад - WestEast: Из Лениногорска в Европу и обратно

Лениногорск - центр нефтяной и газовой промышленности Татарстана. Здесь находится крупнейшее в регионе Ромашкинское нефтяное месторождение. Но несмотря на богатые ресурсы, Лениногорск - среднестатистический провинциальный город России. Средняя зарплата - 35 тысяч рублей, средняя пенсия - 13 тысяч. При этом пенсионеры составляют треть населения города, и их доля год от года растет. Уезжает – или по крайней мере мечтает об переезде - прежде всего, молодежь.

Ксюша: "Каждый год толпами уезжают"

Ксюше 18 лет. В этом году она закончила школу и хочет поступить в университет, чтобы переехать в Казань, как большинство ее одноклассников. И вот почему:

Смотреть видео 01:12 Now live 01:12 мин Ксюша об уезжающей молодежи



Лера: "Люди хотят развиваться, но что-то им препятствует".

Вот Лера. Она переехала в Лениногорск из соседнего Альметевска. Слышала, что Лениногорск называют "татарской Швейцарией". Перебравшись сюда, открыла в городе небольшую студию, где преподает детям танцы. Швейцарии в Лениногорске, однако, не нашла. Как так?

Смотреть видео 01:07 Now live 01:07 мин Лера о "татарской Швейцарии"

Рамиль Габитов: "У жителей глубинки в голове - барьер"

Независимых СМИ в Лениногорске нет: местные газеты практически не изменили свой пропагандистский формат со времен СССР и продолжают рассказывать о передовиках производства, уборке урожая, спортивных достижениях.

Однако быстрый и дешевый интернет добрался и досюда. Для многих жителей города, особенно молодежи, это единственное окно в мир. Здесь тоже смотрят Youtube-каналы Юрия Дудя, Алексея Навального и других популярных видеоблогеров. Однако большинство лениногорцев о происходящем в мире и России узнают исключительно через государственные телевизионные каналы.

Рамиль Габитов - пожалуй, единственный успешный видеоблогер Лениногорска. Рамиль исполняет собственные песни и делает кавер-версии популярных песен на татарском языке. Именно они обеспечили ему известность.

Рамиль - создатель одного из крупнейших городских пабликов - "Лениногорского журнала". Он признается, что хотел бы писать там больше о реальных проблемах города, таких как коррупция, но боится делать это открыто. В отличие от многих сверстников Рамиля, он никогда не задумывался о том, чтобы покинуть родной Лениногорск. Из этого видео вы узнаете, почему и услышите его рэп на татарском языке.

Смотреть видео 01:55 Now live 01:55 мин Рамиль о татарском рэпе

Равшан: "В Европе никто бумажку на улице не выкинет"

Большинство верующих Лениногорска, как и всего Татарстана, исповедуют ислам. И, как и во всей республике, ислам и христианство здесь мирно сосуществуют. Православные церкви соседствуют с мечетями.

Родители Равшана увезли его из Узбекистана в Лениногорск, когда ему было 8 лет. У него есть семья, хорошая работа - в нефтяном секторе - и даже свой собственный дом. По местным меркам Равшан - состоятельный человек. Тем не менее, он подумывает о переезде за пределы России – и вот почему.

Смотреть видео 02:32 Now live 02:32 мин Равшан об исламе в Татарстане

Олег: "Они просто свободные люди"

Православный священник Олег в Европе уже побывал: во время обучения в духовной семинарии он несколько месяцев прожил в Лондоне. Олегу нравится и в Лениногорске, но его тянет вернуться в Европу. "Там все-таки – другая культура. Они просто - свободные люди. У них тоже есть проблемы и стресс, но все равно они – свободные". Значит ли это, что Олег ощущает себя европейцем? Ответ - в интервью ниже.

Смотреть видео 01:56 Now live 01:56 мин Священник Олег о европейцах

Окно из Европы в Россию

Города российской глубинки, такие как Лениногорск, редко попадают в фокус внимания СМИ, особенно зарубежных. Иностранные туристы, посещающие Россию, как правило, ограничиваются Москвой и Петербургом. Но ведь это - не вся Россия. Россия - это, прежде всего, небольшие города со схожими проблемами, такими как безработица и низкие зарплаты, бесперспективность для молодежи и "утечка мозгов" в столицу. Россия - это вид из окна квартиры провинциального города. Благодаря интернету в него иногда все же заглядывают иностранцы.

В последнем видео автору звонят друзья из-за рубежа и просят показать, как выглядит Лениногорск из окна.

Смотреть видео 03:04 Now live 03:04 мин Окно из Европы в Россию

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Материал подготовлен участником Летней школы журналистики и культурных исследований Бориса Немцова, которая проходила с 16 июля по 4 августа 2018 года в Праге.