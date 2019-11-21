 Восстановление ВФЛА в мировом спорте приостановлено | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2019

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Россия

Восстановление ВФЛА в мировом спорте приостановлено

Система предоставления спортсменам из РФ права выступать под нейтральным флагом будет пересмотрена. Процесс восстановления ВФЛА приостановлен из-за очередного скандала.

WADA (picture-alliance/AP Photo/David J. Phillip)

За 8 месяцев до летней Олимпиады в Токио приостановлено восстановление полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен. Он сослался на отчет Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), согласно которому глава и исполнительный директор ВФЛА были отстранены от должностей в связи с "нежеланием сотрудничать" при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

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Кроме того, в World Athletics в связи с приостановкой членства ВФЛА намерены провести пересмотр системы предоставление спортсменам права выступать под нейтральным флагом, добавил Андерсен. Чиновник пояснил, что задача пересмотра - выяснить, можно ли продолжать использовать ту же систему, с учетом ситуации с ВФЛА. Все запросы спортсменов об участии в соревнованиях в нейтральном статусе, которые будут поступать до завершения процедуры пересмотра, пока что рассматриваться не будут, предупредил Андерсен. Членство ВФЛА в World Athletics приостановлено с ноября 2015 года из-за допинговых скандалов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал свое месторасположение для прохождения допинг контроля. В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что комиссия по аккредитации "примет решение" о судьбе ВФЛА 27 ноября. Колобков заметил, что всем спортсменам будет оказана помощь, "чтобы тренировочный и соревновательный процесс продолжался".

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    Автор: Григорий Аросев


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