Воссоединение Германии

В День германского единства Меркель призвала сохранить демократию в ФРГ

В своей последней речи в День германского единства Ангела Меркель заявила о серьезных атаках на демократические устои в Германии. При этом гражданам ГДР за свободу тоже пришлось бороться, напомнила она.