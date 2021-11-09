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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Воссоединение Германии".
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9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
В своей последней речи в День германского единства Ангела Меркель заявила о серьезных атаках на демократические устои в Германии. При этом гражданам ГДР за свободу тоже пришлось бороться, напомнила она.
В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. С тех пор 3 октября в стране празднуют День германского единства.
Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Впервые после воссоединения Германии флаг страны внесут на олимпийский стадион два спортсмена вместе. В Токио ими станут пляжная волейболистка Лаура Людвиг и прыгун в воду Патрик Хаусдинг.
Уровень экономического развития востока ФРГ составляет 81% от среднего по стране, говорится в докладе к 31-й годовщине воссоединения страны. Отношение к политике у восточных и западных немцев значительно отличается.
В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии и отметила роль Горбачева в воссоединении страны и развитии связей с Москвой.
Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед выборами в бундестаг ФРГ в сентябре.
45 лет назад в Восточном Берлине торжественно открыли Дворец Республики. А после воссоединения Германии этот отравленный асбестом символ ГДР снесли.
Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.
С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года закончилась холодная война. Роберт Конрад, шаг за шагом, запечатлел ее демонтаж.
В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.
Михаил Горбачев, почитаемый в ФРГ как политик, способствовавший воссоединению страны, и часто критикуемый на Родине за распад СССР, отмечает 90-летие. Поздравления из Германии - в подборке DW.
Три кадра и еще целая большая фотогалерея - к 90-летию Михаила Горбачева.
Поздравляя Михаила Горбачева с юбилеем, канцлер ФРГ отметила его "неизменную личную инициативу, направленную на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами".
Михаилу Горбачеву - 90 лет. Для немцев он - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
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