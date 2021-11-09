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Воссоединение Германии

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Воссоединение Германии".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo.

В День германского единства Меркель призвала сохранить демократию в ФРГ 03.10.2021

В своей последней речи в День германского единства Ангела Меркель заявила о серьезных атаках на демократические устои в Германии. При этом гражданам ГДР за свободу тоже пришлось бороться, напомнила она.
Mit einer Deutschland-Flagge freuen sich zwei junge Berliner am 02.10.1990 vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990. Rund eine Million Menschen feierten zu mitternächtlicher Zeit in Berlin die wiedergewonnene Deutsche Einheit. Die Deutschen sind 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Der Untergang des SED-Regimes hatte sich in einem rasanten Tempo vollzogen: Unter dem Druck der Bevölkerung öffnete die DDR am 9.11.1989 ihre Grenzen. +++(c) dpa - Report+++

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2021

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. С тех пор 3 октября в стране празднуют День германского единства.
Michelle Obama's motorcade passes Checkpoint Charlie, the former Berlin Wall crossing point between the GDR and West Berlin, in Berlin, Germany, 19 June 2013. Photo: Nicolas Armer/dpa pixel

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны 09.08.2021

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Schwimmen: Weltmeisterschaft, Wasserspringen - Kunstspringen 3 m, Männer, Finale am 20.07.2017 in Budapest (Ungarn). Patrick Hausding aus Deutschland gewinnt die Silbermedaille. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны 22.07.2021

Впервые после воссоединения Германии флаг страны внесут на олимпийский стадион два спортсмена вместе. В Токио ими станут пляжная волейболистка Лаура Людвиг и прыгун в воду Патрик Хаусдинг.
Geschaeftsmaenner-Miniaturfiguren auf Muenzstapeln, ungleiche Gehaelter in West- und Ostdeutschland, Deutschland | businessmen on coin piles, symbolizing the unequal wages between West and East Germany, Germany | Verwendung weltweit

Восточные земли ФРГ по-прежнему экономически отстают от западных 07.07.2021

Уровень экономического развития востока ФРГ составляет 81% от среднего по стране, говорится в докладе к 31-й годовщине воссоединения страны. Отношение к политике у восточных и западных немцев значительно отличается.

German Chancellor Angela Merkel attends a press conference after the informal EU summit and the EU-China summit in Berlin, Germany, Saturday, May 8, 2021. Merkel reiterated her stance that the shortage of vaccines worldwide would not be solved by a waiver of patents, as suggested by U.S. President Biden. (John MacDougall/Pool Photo via AP)

Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда" 19.06.2021

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии и отметила роль Горбачева в воссоединении страны и развитии связей с Москвой.

06.05.2021, xtgx, Politik, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Plakate der AfD mit Landeschef Oliver Kirchner an der B71 in Magdeburg Magdeburg *** 06 05 2021, xtgx, politics, state election in Saxony-Anhalt, posters of the AfD with state leader Oliver Kirchner on the B71 in Magdeburg Magdeburg

Выборы в Саксонии-Анхальт: ХДС или АдГ - кто кого? 06.06.2021

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед выборами в бундестаг ФРГ в сентябре.
Blick auf den Palast der Republik, dem Parlament der DDR, in dem die Volkskammer tagt, aufgenommen 1986. Der Palast der Republik gilt als Prestigeobjekt von DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker. Gebaut worden war der Palast der Republik zwischen 1973 und 1976 nach Plänen eines Architektenteams unter Heinz Graffunder.

Что стало с символом ГДР? (фотогалерея) 23.04.2021

45 лет назад в Восточном Берлине торжественно открыли Дворец Республики. А после воссоединения Германии этот отравленный асбестом символ ГДР снесли.
Beschädigte Mauer an der Bernauer Straße (Bezirk Wedding), im Hintergrund der Berliner Fernsehturm (Bezirk Mitte), Januar 1990

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий 14.04.2021

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.
Inbesitznahme der Grenzanlagen vor dem Brandenburger Tor durch die Bevölkerung (Bezirke Mitte / Tiergarten), Februar 1990

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника 14.04.2021

С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года закончилась холодная война. Роберт Конрад, шаг за шагом, запечатлел ее демонтаж.

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (02.03.2021) 02.03.2021

В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.
Mikhail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident bei einer PK am 05.12.1995 in Wien

Человек, изменивший мир: Германия поздравляет Горбачева с юбилеем 02.03.2021

Михаил Горбачев, почитаемый в ФРГ как политик, способствовавший воссоединению страны, и часто критикуемый на Родине за распад СССР, отмечает 90-летие. Поздравления из Германии - в подборке DW.
Michail Gorbatschow (r) überreicht Helmut Kohl (l) einen Strauss Blumen, den seine Frau Raissa (M) gepflückt hat. Der deutsche Bundeskanzler hält sich zu einem Arbeitsbesuch in Archys im Kaukasus auf, um mit dem sowjetischen Staatspräsidenten über die Modalitäten der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu sprechen. Aufgenommen im Juli 1990.

Горбачев дарит Колю букетик мимозы и другие фотографии 02.03.2021

Три кадра и еще целая большая фотогалерея - к 90-летию Михаила Горбачева.
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 10: In this photo provided by the German Government Press Office (BPA) German Chancellor Angela Merkel (R) meets with former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev at the Chancellery on November 10, 2014 in in Berlin, Germany. (Photo by Sandra Steins/Bundesregierung via Getty Images)

Ангела Меркель поздравила Михаила Горбачева с 90-летием 02.03.2021

Поздравляя Михаила Горбачева с юбилеем, канцлер ФРГ отметила его "неизменную личную инициативу, направленную на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами".
Bundeskanzler Helmut Kohl (r) mit dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow (l) und dessen Frau Raissa während eines Arbeitsbesuch in Stawropol/Kaukasus bei einem Spaziergang (Archivbild vom 16.7.1990). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев и немцы. История в фотографиях 02.03.2021

Михаилу Горбачеву - 90 лет. Для немцев он - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
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