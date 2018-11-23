 ″Воскресные папы″: как им и их детям живется в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.11.2018

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Культура и стиль жизни

"Воскресные папы": как им и их детям живется в Германии

Развод родителей нередко оборачивается серьезной психологической травмой для ребенка и непростым испытанием для бывших супругов. Как смягчить удар?

Ссоры родителей оборачиваются тяжелыми последствиями для психики ребенка

После расставания родителей 12-летняя Николь осталась жить с мамой, а отец забирает дочку два-три раза в месяц на выходные. Ее участь (жить с одним из родителей, а с другим общаться лишь время от времени, чаще всего в выходные дни и во время каникул) в Германии разделяют свыше 123 тысяч мальчиков и девочек. Согласно статистике, именно столько несовершеннолетних детей, у которых разведены родители, насчитывалось в ФРГ в 2017 году. Более 80 процентов из них живут с матерями. А отец в подобной ситуации порой предстает добрым волшебником, который организует умопомрачительные развлечения, дарит подарки и позволяет делать все, что нравится. Выполняя каждое желание своих чад, такие "воскресные папы", как их называют, совершают ошибку, предостерегают в беседе с DW немецкие психологи.

Добрый папа, строгая мама

"Когда я у папы, то могу есть столько конфет и пить столько колы, сколько захочу. А еще папа всегда придумывает что-нибудь интересное: то мы в парк аттракционов едем, то в кино идем, то на пони катаемся, то отправляемся в бассейн", - с восторгом рассказывает Николь.

Ее мать Штефани только разводит руками. "С тех пор, как мы с отцом Николь два года назад развелись, меня не покидает ощущение, что в отношении нашего ребенка он ведет со мной конкурентную борьбу, причем я в ней постоянно проигрываю. Оно и понятно: папа - это подарки, полная свобода, ни в чем отказа нет, а мама -  это строгое воспитание, разумное питание, минимум сладостей, уборка комнаты, уроки и масса других обязанностей", - жалуется женщина.

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Психолог с 20-летним стажем Биргит Шписхёфер (Birgit Spieshöfer) из западногерманского Фердена считает такой подход "воскресного папы" неправильным. "Время, когда отец встречается со своими детьми, лучше все-таки проводить не в бассейне или на велосипедной прогулке, а посвящать его повседневным делам, причем заниматься ими обязательно нужно совместно: вместе позавтракать, сделать домашние задания, просто поговорить друг с другом", - рекомендует Биргит Шписхёфер.

Дать ребенку чувство защищенности

Вот и берлинский психолог, консультант по вопросам воспитания детей Ахим Хайд-Ло (Achim Haid-Loh) из Евангелического центрального института семейного консультирования в Берлине твердо убежден в том, что всякого рода развлекательные программы только мешают доверительному общению "воскресного папы" со своим ребенком, тем более что они и так видятся редко.

Ахим Хайд-Ло не призывает к полному отказу от развлечений. Просто он напоминает о том, что походы в кино, бассейн или зоопарк следует планировать так, чтобы оставалось достаточно времени и для совместного приготовления ужина или обеда, и для разговора по душам, и для обсуждения насущных проблем. По его словам, именно это больше всего сближает. "У ребенка должна быть уверенность, что отец его любит, живут они вместе или нет. Пусть даже папа не может решить все его проблемы, но то, что он сопереживает и проявляет заботу, дает ребенку чувство безопасности и защищенности", - подчеркивает психолог.

О значении отца в жизни ребенка напоминает и Биргит Шписхёфер. "Пока ребенок маленький, у него, естественно, на первом месте - мама. Но чем старше он становится, тем важнее для него контакт с отцом. Дочка составляет по папе первое представление о мужчине. А для сына отец - образец для подражания и проводник в мужской мир", - поясняет эксперт.

Ребенку нужны и мать, и отец

За то, как складываются отношения с отцом живущего с мамой ребенка, в значительной степени ответственна мать, считают психологи: какими бы ни были отношения бывших супругов, бывшая жена не должна мешать его общению с отцом. Наоборот: она долждна поддерживать уважение к отцу и не дискредитировать его в глазах ребенка. Ведь для детей обесценивание кого-либо из родителей оборачивается тяжелыми последствиями: появлением комплексов, ударом по самооценке, депрессиями.

Отец и сын

Бывает, что ссоры между разведенными родителями возникают тогда, когда отец забирает ребенка на выходные или на каникулы. Ребенку приходится выслушивать перебранки, упреки и взаимные претензии родителей. Чтобы этого избежать, некоторые психологи предлагают забирать ребенка не из дома, где он живет, а, так сказать, с нейтральной территории - например, из детсада или школы. В публичном месте родители будут хотя бы сдерживаться. Если же это все-таки происходит дома, психологи настоятельно советуют бывшим супругам в присутствии ребенка разборок избегать.

Развод родителей нередко оборачивается серьезной психологической травмой для детей. Ахим Хайд-Ло считает, что в таких случаях без помощи психолога не обойтись. Живущим в Германии он советует записаться на специальные недельные курсы "Kinder im Blick" (можно перевести как "В центре внимания - дети"). Этот семинар ориентирован на разведенных родителей и проводится на разных языках, в том числе и на русском. С помощью практических упражнений и детального обсуждения проблем бывших супругов учат более или менее спокойно "разруливать" трудные ситуации и не доводить дело до того, чтобы их развод стал трагедией для детей.

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    Автор: Элла Володина


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