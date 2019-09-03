Восемь человек погибли в результате пожара на судне у берегов Калифорнии

Спасатели обнаружили восемь тел погибших в результате сильного пожара, который вспыхнул 2 сентября на борту судна для дайвинга к северу от острова Санта-Круз у побережья Калифорнии. Всего на нем находилось 39 человек, пять удалось спасти, 26 пока считаются пропавшими, сообщили власти штата в ночь на вторник, 3 сентября.

Судно затонуло примерно в 20 метрах от берега острова.

Пожарный департамент округа Вентура отреагировал на информацию о возгорании в 3.28 утра по местному времени (13.28 мск). Береговая охрана США и экстренные службы проводят спасательную операцию.

По информации телеканала CNN, судно 31 августа отправилось в трехдневное плавание. Группа островов, в которую входит Санта-Круз, является одним из излюбленных мест для поклонников подводного плавания.

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