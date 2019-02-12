Восемь граждан Польши осуждены в Великобритании за торговлю людьми

Суд в Великобритании в пятницу, 5 июля, приговорил пятерых мужчин и трех женщин из Польши к срокам от четырех до 11 лет лишения свободы, признав их виновными в торговле людьми, отмывании денег и использовании принудительного труда.

Подсудимые перевозили из Польши в Великобританию бездомных, бывших заключенных, а также алко- и наркозависимых людей, обещая им хорошо оплачиваемую работу. В результате некоторые жертвы банды были вынуждены работать менее чем за 10 фунтов стерлингов (11 евро) в неделю и жить в антисанитарных условиях.

Преступники заработали на этой схеме около 2 млн фунтов. В деле фигурируют 88 пострадавших, а всего жертвами банды, по оценкам властей стали от 300 до 400 человек. Это крупнейшее дело о рабстве в современной Великобритании, заявляют в следственных органах.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 03:06 Поделиться Как полиция в Берлине борется с организованной преступностью Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3GWay Как немецкая полиция борется с организованной преступностью в Берлине (09.04.2019)