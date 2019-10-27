 Восемь беженцев обнаружены в авторефрижераторе в Кале | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2019

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Европа

Восемь беженцев обнаружены в авторефрижераторе в Кале

Грузовик проходил досмотр перед паромной переправой в Великобританию. Все мигранты - родом из Афганистана, задержаны двое водителей транспортного средства.

В порту Кале

В порту Кале

Восемь мигрантов, включая четырех детей, обнаружены в грузовике-авторефрижераторе в портовом городе на севере Франции - Кале. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на сотрудников местной пожарной части. 

По информации агентства, все мигранты - родом из Афганистана.  Беженцев с легким переохлаждением доставили в больницу. Двое уроженцев Румынии - водители транспортного средства - взяты под стражу.

Обнаружены во время досмотра

Грузовик направлялся в Великобританию, нелегальные пассажиры были обнаружены во время досмотра авторефрижератора при его заезде на паром.

Контекст

В ФРГ разрабатывают концепцию по интеграции мигрантов. Однако ее подробности до сих пор неизвестны. DW представляет мнение экспертов том, что должно войти в готовящийся документ. (30.01.2016)

Опрос показал, что немцы не против того, чтобы хорошо интегрированные мигранты остались в стране, даже если их прошения об убежище отклоняются. (22.08.2018)

В холодильной камере, где температура составляла около семи градусов Цельсия, находились 3,5 тонны замороженных цыплят - они должны были скрыть присутствие беженцев.

Фура с 39 телами

Ранее в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе была найдена фура, в которой находились 39 трупов. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. В среду, 23 октября, он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Сама фура была зарегистрирована в Болгарии.

По данным СМИ, все находившиеся в транспортном средстве - мигранты. Их личности устанавливаются. Водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон, должен предстать перед мировым судом Челмсфорда по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, заговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной иммиграции и отмывании средств. 

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    Автор: Андрей Гурков


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