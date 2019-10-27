Восемь беженцев обнаружены в авторефрижераторе в Кале

Грузовик проходил досмотр перед паромной переправой в Великобританию. Все мигранты - родом из Афганистана, задержаны двое водителей транспортного средства.
Восемь мигрантов, включая четырех детей, обнаружены в грузовике-авторефрижераторе в портовом городе на севере Франции - Кале. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на сотрудников местной пожарной части.
По информации агентства, все мигранты - родом из Афганистана. Беженцев с легким переохлаждением доставили в больницу. Двое уроженцев Румынии - водители транспортного средства - взяты под стражу.
Обнаружены во время досмотра
Грузовик направлялся в Великобританию, нелегальные пассажиры были обнаружены во время досмотра авторефрижератора при его заезде на паром.
В холодильной камере, где температура составляла около семи градусов Цельсия, находились 3,5 тонны замороженных цыплят - они должны были скрыть присутствие беженцев.
Фура с 39 телами
Ранее в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе была найдена фура, в которой находились 39 трупов. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. В среду, 23 октября, он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Сама фура была зарегистрирована в Болгарии.
По данным СМИ, все находившиеся в транспортном средстве - мигранты. Их личности устанавливаются. Водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон, должен предстать перед мировым судом Челмсфорда по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, заговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной иммиграции и отмывании средств.
________________________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: