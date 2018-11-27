Воробьи защищают рождественские рынки от террористов (фото)

Такие бетонные ограждения - вынужденная мера безопасности после трагедии в Берлине в 2016 году.
28.11.2018, Ульм • После теракта в Берлине в 2016 году на рождественских базарах в Германии ввели дополнительные меры безопасности. Крупные рынки оградили прочными блоками. Но в Ульме решили поступить креативнее. Там установили бетонных воробьев, которые закрывают въезды на рождественский базар.
Ноябрьские кадры из Германии
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