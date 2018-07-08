По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Перед Пасхой в немецкий город Вормс на Рейне доставили пять новых колоколов, отлитых для здешнего древнего романского храма.
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
Такие таблички теперь можно увидеть на 400-километровом пути для паломников и туристов, проложенном из Айзенаха в Вормс.
"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.
В 2017 году в Германии отмечают 500-летие начала Реформации. Самый большой в мире памятник Реформации находится на Рейне - в Вормсе. Почему его установили в этом городе?
Полные золота телеги на дне Рейна: сокровище нибелунгов - самый знаменитый клад в немецкой истории. И сегодня он продолжает вдохновлять художников, поэтов и искателей приключений.
Звезды российского кино и театра Лика Нифонтова, Виктор Вержбицкий и Анастасия Васильева познакомят московскую публику с героями средневекового германского эпоса.
В Российско-Немецком Доме в Москве прошел необычный вечер: трое актеров представляли публике немецкий эпос.