 По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов | Фоторепортажи о Германии | DW | 09.07.2018

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Фоторепортажи

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.

  • Памятник Хагену на берегу Рейна в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Где это золото?

    Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около 16 часов. Для осмотра города Вормса, в котором происходят основные его события с участием Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды и Хагена, на фотографии как раз погружающего сокровище нибелунгов в Рейн, потребуется меньше времени...

  • Одна из площадей в Старом городе

    Вормс - город нибелунгов

    Легенда

    Впрочем, торопиться в Вормсе некуда. Небольшой город, основанный в IX веке на месте поселения еще древнеримских времен, живет тихой и размеренной жизнью. Ощущение нынешней глубокой немецкой провинциальности на его улицах чередуется с ненавязчивыми напоминаниями о средневековых персонажах, получивших бессмертие в одном из наиболее известных эпических произведений человечества.

  • Городская стена

    Вормс - город нибелунгов

    "Память мира"

    Сюжет "Песни о Нибелунгах", записанной неизвестным автором в XII-XIII веках, разворачивается в этих и других местах вдоль Рейна в V столетии. В башнях городской стены Вормса сейчас находится музей с интерактивной экспозицией, в который мы еще заглянем. В 2009 году этот героический эпос был включен ЮНЕСКО в программу "Память мира" - список мирового нематериального культурно-исторического наследия.

  • Указатель с названием улицы в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Множественное число

    Нибелунги и бургунды в Вормсе - на каждом шагу и углу. Вот, например, Кольцо Нибелунгов (Nibelungenring). Его можно пройти неспешным темпом минут за 15. Хватит как раз, чтобы прослушать одну увертюру из Вагнера. На этой улице с оживленным движением находится вполне реальная школа Нибелунгов (Nibelungen-Realschule), построенная в архитектурном стиле нибелунгов...

  • Пластиковый дракон на одной из улочек Вормса

    Вормс - город нибелунгов

    Имена на карте

    Предварительно изучив карту города или просто без всякого плана прогуливаясь по нему, можно по названиям улиц составить почти весь список основных героев эпоса, а многие площади, улицы, дворики и дорожки охраняют современные пластиковые драконы разных боевых раскрасок. По всему городу на деньги спонсоров их расставлено более трех десятков, тщетно ожидающих своих Зигфридов.

  • Памятник около театрально-культурного центра в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Кровь дракона

    Среди многочисленных современных памятников по мотивам древнего эпоса в Вормсе особо выделяется эта зеркальная капля с зеленым листом, установленная около городского театрально-культурного центра. Как гласит легенда, лист, упавший между плеч Зигфрида, когда рыцарь купался в крови убитого им дракона, оставил это место уязвимым, остальная же его кожа ороговела, став непробиваемой.

  • Фонтан Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Гордость и смерть

    Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…

  • Фонтан Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Любовь и ненависть

    Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.

  • Вход в Вормсский собор

    Вормс - город нибелунгов

    Знаменитые ступени

    Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около этого входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс.

  • Вход в Вормсский собор

    Вормс - город нибелунгов

    Романский собор

    Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.

  • Сцена из спектакля Женщины Зигфрида 2006 года

    Вормс - город нибелунгов

    Зигфрид под открытым небом

    Фестиваль Нибелунгов впервые прошел в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить его в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний фестиваль ведет свою историю с 2002 года. Один из спектаклей первых лет - "Женщины Зигфрида", поставленный Дитером Веделем.

  • Сцена из спектакля Женщины Зигфрида 2006 года

    Вормс - город нибелунгов

    Историческое место

    Сейчас Фестиваль Нибелунгов проходит в городе каждое лето в июле или августе. В этой сцене из спектакля 2006 года Зигфрид борется с саксонцами. С момента возобновления фестиваля его спектакли перед исторической кулисой - Вормсским сбором - увидело более 230 тысяч посетителей и миллионы телезрителей.

  • Рисунок Иоганна Генриха Фюссли (Johann Heinrich Füssli , 1741-1825)

    Вормс - город нибелунгов

    В соборе

    Вормсский собор, которому мы посвятим отдельный более подробный фоторепортаж, был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. На этом рисунке работы швейцарского и английского художника Иоганна Генриха Фюссли 1805 года Кримхильда около тела Зигфрида обвиняет Хагена и Гунтера в его убийстве.

  • Фонтан Зигфрида (Siegfriedbrunnen)

    Вормс - город нибелунгов

    "Я не могу иначе"

    На площади между храмом и ратушей установлен фонтан Зигфрида. Не отходя далеко от собора, отметим, что Вормс, провинциальный ныне городок, когда-то был местом важных исторических событий. Его сделал своей зимний резиденцией Карл Великий. Здесь был заключен Вормсский конкордат. Мартин Лютер произнес на рейхстаге свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".

  • Скульптура Фолькер из Альцая (Volker von Alzey) на фасаде ратуши

    Вормс - город нибелунгов

    Смычок и меч

    Помимо основных действующих лиц важную роль в "Песне о Нибелунгах" играет рыцарь и музыкант-шпильман Фолькер из Альцая, ныне приветствующий туристов с фасада ратуши. В бою смычком своей скрипки он мог орудовать не хуже, чем мечом.

  • Граффити на стене одного из домов в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Стиль нибелунгов

    Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.

  • Башня Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Башня на Рейне

    Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.

  • Барельеф на портале Княжеского павильона

    Вормс - город нибелунгов

    Вокзал и эпос

    Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.

  • Городская стена с башней и мегалит на Могиле Зигфрида

    Вормс - город нибелунгов

    Мегалит на погребальном холме

    В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов. Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году.

  • Статуя Хранительницы

    Вормс - город нибелунгов

    Перед музеем

    "Могила Зигфрида" находится около Музея Нибелунгов под присмотром этой хранительницы. Слева от нее в стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший на рейхстаг.

  • Ход в городской стене

    Вормс - город нибелунгов

    По следам Лютера

    Вероятно, через этот ход в стене в 1521 году прошел в город Мартин Лютер. Мы последуем его примеру, направляясь в музей. Кстати, Мартину Лютеру и Реформации в городе посвящен большой монумент, около которого мы еще побываем, но в другом репортаже из Вормса.

  • Боевой ход между башнями городской стены

    Вормс - город нибелунгов

    Старая стена

    Музей Нибелунгов, открытый в 2001 году, расположен в двух башнях XII века и современной пристройке. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. Осматривать музей следует обязательно с аудиогидом, чтобы получить как можно больше впечатлений от увлекательной интерактивной экспозиции.

  • Веретено в музейной башне

    Вормс - город нибелунгов

    Все о нибелунгах

    В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также его превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе.

  • Пивная У Хагена

    Вормс - город нибелунгов

    P.S.

    Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, заново его обнаружили еще в 1755 году, когда была найдена рукопись забытого эпоса - настоящий клад нибелунгов.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Памятник Хагену на берегу Рейна в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Где это золото?

    Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около 16 часов. Для осмотра города Вормса, в котором происходят основные его события с участием Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды и Хагена, на фотографии как раз погружающего сокровище нибелунгов в Рейн, потребуется меньше времени...

  • Одна из площадей в Старом городе

    Вормс - город нибелунгов

    Легенда

    Впрочем, торопиться в Вормсе некуда. Небольшой город, основанный в IX веке на месте поселения еще древнеримских времен, живет тихой и размеренной жизнью. Ощущение нынешней глубокой немецкой провинциальности на его улицах чередуется с ненавязчивыми напоминаниями о средневековых персонажах, получивших бессмертие в одном из наиболее известных эпических произведений человечества.

  • Городская стена

    Вормс - город нибелунгов

    "Память мира"

    Сюжет "Песни о Нибелунгах", записанной неизвестным автором в XII-XIII веках, разворачивается в этих и других местах вдоль Рейна в V столетии. В башнях городской стены Вормса сейчас находится музей с интерактивной экспозицией, в который мы еще заглянем. В 2009 году этот героический эпос был включен ЮНЕСКО в программу "Память мира" - список мирового нематериального культурно-исторического наследия.

  • Указатель с названием улицы в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Множественное число

    Нибелунги и бургунды в Вормсе - на каждом шагу и углу. Вот, например, Кольцо Нибелунгов (Nibelungenring). Его можно пройти неспешным темпом минут за 15. Хватит как раз, чтобы прослушать одну увертюру из Вагнера. На этой улице с оживленным движением находится вполне реальная школа Нибелунгов (Nibelungen-Realschule), построенная в архитектурном стиле нибелунгов...

  • Пластиковый дракон на одной из улочек Вормса

    Вормс - город нибелунгов

    Имена на карте

    Предварительно изучив карту города или просто без всякого плана прогуливаясь по нему, можно по названиям улиц составить почти весь список основных героев эпоса, а многие площади, улицы, дворики и дорожки охраняют современные пластиковые драконы разных боевых раскрасок. По всему городу на деньги спонсоров их расставлено более трех десятков, тщетно ожидающих своих Зигфридов.

  • Памятник около театрально-культурного центра в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Кровь дракона

    Среди многочисленных современных памятников по мотивам древнего эпоса в Вормсе особо выделяется эта зеркальная капля с зеленым листом, установленная около городского театрально-культурного центра. Как гласит легенда, лист, упавший между плеч Зигфрида, когда рыцарь купался в крови убитого им дракона, оставил это место уязвимым, остальная же его кожа ороговела, став непробиваемой.

  • Фонтан Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Гордость и смерть

    Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…

  • Фонтан Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Любовь и ненависть

    Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.

  • Вход в Вормсский собор

    Вормс - город нибелунгов

    Знаменитые ступени

    Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около этого входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс.

  • Вход в Вормсский собор

    Вормс - город нибелунгов

    Романский собор

    Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.

  • Сцена из спектакля Женщины Зигфрида 2006 года

    Вормс - город нибелунгов

    Зигфрид под открытым небом

    Фестиваль Нибелунгов впервые прошел в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить его в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний фестиваль ведет свою историю с 2002 года. Один из спектаклей первых лет - "Женщины Зигфрида", поставленный Дитером Веделем.

  • Сцена из спектакля Женщины Зигфрида 2006 года

    Вормс - город нибелунгов

    Историческое место

    Сейчас Фестиваль Нибелунгов проходит в городе каждое лето в июле или августе. В этой сцене из спектакля 2006 года Зигфрид борется с саксонцами. С момента возобновления фестиваля его спектакли перед исторической кулисой - Вормсским сбором - увидело более 230 тысяч посетителей и миллионы телезрителей.

  • Рисунок Иоганна Генриха Фюссли (Johann Heinrich Füssli , 1741-1825)

    Вормс - город нибелунгов

    В соборе

    Вормсский собор, которому мы посвятим отдельный более подробный фоторепортаж, был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. На этом рисунке работы швейцарского и английского художника Иоганна Генриха Фюссли 1805 года Кримхильда около тела Зигфрида обвиняет Хагена и Гунтера в его убийстве.

  • Фонтан Зигфрида (Siegfriedbrunnen)

    Вормс - город нибелунгов

    "Я не могу иначе"

    На площади между храмом и ратушей установлен фонтан Зигфрида. Не отходя далеко от собора, отметим, что Вормс, провинциальный ныне городок, когда-то был местом важных исторических событий. Его сделал своей зимний резиденцией Карл Великий. Здесь был заключен Вормсский конкордат. Мартин Лютер произнес на рейхстаге свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".

  • Скульптура Фолькер из Альцая (Volker von Alzey) на фасаде ратуши

    Вормс - город нибелунгов

    Смычок и меч

    Помимо основных действующих лиц важную роль в "Песне о Нибелунгах" играет рыцарь и музыкант-шпильман Фолькер из Альцая, ныне приветствующий туристов с фасада ратуши. В бою смычком своей скрипки он мог орудовать не хуже, чем мечом.

  • Граффити на стене одного из домов в Вормсе

    Вормс - город нибелунгов

    Стиль нибелунгов

    Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.

  • Башня Нибелунгов

    Вормс - город нибелунгов

    Башня на Рейне

    Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.

  • Барельеф на портале Княжеского павильона

    Вормс - город нибелунгов

    Вокзал и эпос

    Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.

  • Городская стена с башней и мегалит на Могиле Зигфрида

    Вормс - город нибелунгов

    Мегалит на погребальном холме

    В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов. Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году.

  • Статуя Хранительницы

    Вормс - город нибелунгов

    Перед музеем

    "Могила Зигфрида" находится около Музея Нибелунгов под присмотром этой хранительницы. Слева от нее в стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший на рейхстаг.

  • Ход в городской стене

    Вормс - город нибелунгов

    По следам Лютера

    Вероятно, через этот ход в стене в 1521 году прошел в город Мартин Лютер. Мы последуем его примеру, направляясь в музей. Кстати, Мартину Лютеру и Реформации в городе посвящен большой монумент, около которого мы еще побываем, но в другом репортаже из Вормса.

  • Боевой ход между башнями городской стены

    Вормс - город нибелунгов

    Старая стена

    Музей Нибелунгов, открытый в 2001 году, расположен в двух башнях XII века и современной пристройке. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. Осматривать музей следует обязательно с аудиогидом, чтобы получить как можно больше впечатлений от увлекательной интерактивной экспозиции.

  • Веретено в музейной башне

    Вормс - город нибелунгов

    Все о нибелунгах

    В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также его превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе.

  • Пивная У Хагена

    Вормс - город нибелунгов

    P.S.

    Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, заново его обнаружили еще в 1755 году, когда была найдена рукопись забытого эпоса - настоящий клад нибелунгов.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

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Ссылки в интернете

www.worms.de

Туристический сайт Вормса

www.nibelungenfestspiele.de

Фестиваль Нибелунгов в Вормсе

www.nibelungenmuseum.de

Музей Нибелунгов

Аудио- и видеофайлы по теме

Рейн: новый взгляд на могучую реку  

Рейнская романтика  

Портовые города Рейна  

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Wormser Dom im Abendlicht

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей 02.07.2018

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.

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