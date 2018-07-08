По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Вормс - город нибелунгов

Гордость и смерть

Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…