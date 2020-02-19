Вопрос Путину на 10 тысяч рублей: что осталось за кадром

Сколько зарабатывают в немецких компаниях

Какая зарплата? Есть ли премия? Какой служебный автомобиль? Эконом- или бизнес-класс? Ответы на вопросы, которые не принято задавать на собеседованиях, но которые так хочется получить еще до того, как выходить на работу. (14.06.2010)