 Вопрос Путину на 10 тысяч рублей: что осталось за кадром | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.02.2020

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Россия

Вопрос Путину на 10 тысяч рублей: что осталось за кадром

Женщина в Санкт-Петербурге спросила президента РФ, как прожить на 10800 рублей в месяц. Владимир Путин ответил, что трудно. О чем президент при этом подумал, знает карикатурист Сергей Елкин.

Женщина спрашивает Путина про низкие зарплаты - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Ксения Сафронова


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