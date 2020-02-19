Вопрос Путину на 10 тысяч рублей: что осталось за кадром

Женщина в Санкт-Петербурге спросила президента РФ, как прожить на 10800 рублей в месяц. Владимир Путин ответил, что трудно. О чем президент при этом подумал, знает карикатурист Сергей Елкин.
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