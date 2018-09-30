 Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2018

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Европа

Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны

Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев. В референдуме участвовали менее необходимых 50 процентов избирателей.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев

Премьер-министр Македонии Зоран Заев

Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны. Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев информагентству AFP в воскресенье, 30 сентября. Он назвал "успешным" прошедший ранее в тот же день референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония.

На участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК страны, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2 % участников поддержали идею переименования, 5,86% высказались против. Однако для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Вне зависимости от результатов голосования, его итоги носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента. 

Еврокомиссар призвал уважать результаты референдума 

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) назвал результаты завершившегося в Македонии референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией. В своем микроблоге в Twitter Хан призвал "всех политических лидеров уважать решение" проголосовавших и "продвигать его с максимально возможной ответственностью" "в интересах страны".

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В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как "противоречивые". При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства, которое призвало стороны к "здравомыслию", чтобы "сохранить динамику соглашения".

Спор начался в 1991 году

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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