 Вопрос о запрете для дизельных авто в Ахене остался открытым | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Вопрос о запрете для дизельных авто в Ахене остался открытым

Программа соблюдения чистоты воздуха в Ахене не соответствует европейскому и германскому законодательству, постановил суд в Мюнстере. Он признав эту программу противозаконной.

Автомобиле на улице немецкого города

Высший административный земельный суд в немецком городе Мюнстере признал противозаконной программу соблюдения чистоты воздуха в городе Ахена, поскольку предусмотренные в ней меры не удовлетворяют требованиям европейских директив, а также закону ФРГ об ограничении промышленных загрязнений атмосферы. В среду, 31 июля, судьи постановили, что власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия должны внести исправления в документ.

Контекст

Жесткий судебный запрет на въезд дизелей во Франкфурт требует от Ангелы Меркель немедленных решений, иначе лавину не остановить. Однако ее министры резко разошлись во мнениях. (09.09.2018)

Организация Deutsche Umwelthilfe в 16 городах Германии подала иски к местным властям из-за загрязнения воздуха вредными выхлопами дизельных автомобилей. (21.07.2017)

Вопрос о том, вступит ли в силу запрет ездить в Ахене на автомобилях с дизельными двигателями, остался открытым.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) настаивает на том, чтобы в составленной для Ахена программе соблюдения чистоты воздуха содержались обязательные предельные нормы двуокиси азота. По данным организации, на двух существующих в городе замерных станциях этот показатель превышается уже в течение многих лет.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:30

Автодилеры в шоке: немцы отказываются покупать дизельные машины

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Запретят ли дизель в Германии?  

Автодилеры в шоке: немцы отказываются покупать дизельные машины  

Выхлопные газы на экспорт: вторая жизнь дизельных автомобилей из Германии  

Также по теме

Deutschland Dieselfahrverbots-Kontrolle in Hamburg

Суд в Майнце готов запретить дизельные автомобили 24.10.2018

Если с помощью других мер не удастся добиться снижения содержания диоксида азота в воздухе до допустимых границ, власти Майнца должны запретить движение дизельных автомобилей - решение суда.

Bildergalerie Amsterdam

Амстердам запретит с 2030 года дизельные и бензиновые автомобили 03.05.2019

Власти Амстердама решили запретить с 2030 ездить по городу дизельным и бензиновым машинам. Их в Нидерландах предполагается заменить электромобилями и водородным транспортом.

Deutschland | Silvester – Berlin

В Германии экологи намерены добиться запрета новогодних фейерверков 07.01.2019

Организация Deutsche Umwelthilfe хочет снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах мелкодисперсной пылью, призывая муниципалитеты запретить любительские фейерверки в отдельных районах.

Реклама

Самые читаемые

"Поколение Лукашенко": почему молодежь Беларуси "не лезет" в политику  

Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)  

Умные дома: новая жизнь эстонских хрущевок  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно