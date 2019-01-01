 Вопрос на полтора миллиона: почему украинские переселенцы не хотят идти на выборы | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Вопрос на полтора миллиона: почему украинские переселенцы не хотят идти на выборы

Меньше половины переселенцев из Крыма и Донбасса собираются участвовать в предстоящих президентских и парламентских выборах. Предлагаемая им процедура голосования слишком сложна.

Выборы в Украине (фото из архива)

Выборы в Украине (фото из архива)

Только 44 процента внутренне перемещенных лиц, как официально называют беженцев из Донбасса и Крыма, намерены участвовать в президентских и парламентских выборах, которые состоятся в Украине в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты регулярного опроса, проводимого в стране Международной организации по миграции (МОМ). В настоящее время на учете в министерстве социальной политики Украины находятся 1,5 миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В общежитии для беженцев

В общежитии для беженцев

Более трети из тех, кто отказывается от участия в голосовании, считают, что лишены избирательного права в силу своего статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Это очень распространенное заблуждение, из-за которого переселенцы сами лишают себя права изменить жизнь в стране", - поясняет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

Проблемы регистрации избирателей

Тука признает, что пока процедура голосования затруднена. Более того, переселенцы действительно ограничены в избирательных правах. Они не имеют возможности участвовать в выборах в местные органы власти и половины состава Верховной рады. Ведь голосование по мажоритарной системе привязано к месту постоянного жительства.

Да, беженцы из Донбасса и Крыма могут голосовать на президентских выборах и выбирать 225 депутатов парламента по партийным спискам. Но для этого перед каждыми голосованием им нужно обращаться в территориальные избирательные комиссии по месту жительства для временного изменения места голосования. Лишь осенью 2018 года Центральная избирательная комиссия упростила процедуру для переселенцев. Теперь им не надо дополнительно подтверждать причины пребывания не по месту постоянной регистрации, а достаточно лишь предъявить паспорт с регистрацией в Крыму или на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Александра Дворецкая

Александра Дворецкая

Однако, как свидетельствуют данные опроса МОМ, почти две трети переселенцев не знают о таком порядке голосования. "Они обычно обеспокоены повседневными заботами и не готовы каждый раз ходить и доказывать свое право избирать власть", - делится наблюдениями координатор юридического направления благотворительной организации "Восток-SOS" Александра Дворецкая. Сама она покинула Крым в марте 2014 года, но через месяц проголосовала на президентских выборах в Киеве.

Закон об избирательных правах - на полке

Изменить правила участия в выборах для переселенцев и других мобильных групп населения, например, трудовых мигрантов, призван законопроект, зарегистрированный группой депутатов от правящей коалиции по инициативе переселенческих организаций. Он предлагает отвязать понятие "избирательный адрес" от адреса регистрации по постоянному месту жительства. Для этого гражданину достаточно только один раз подать в избирательную комиссию по желаемому месту голосования заявление, приложив письмо с места работы, договор об аренде жилья или справку о том, что он является переселенцем.

"Это был бы еще один шаг по разрушению старого советского института прописки, который, несмотря на новое название, остается главным инструментом дискриминации переселенцев", - считает менеджер неправительственной программы "Советник по вопросам ВПЛ" Валерия Вершинина.

Контекст

Президентские и парламентские выборы обещают стать главными событиями для Украины в новом году. При этом к уже существующим вызовам добавятся новые. (25.12.2018)

Депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем, c чьего твита с призывом выйти на Майдан в ноябре 2013 года началась Революция достоинства, объяснил DW, как изменилась с тех пор Украина. (22.11.2018)

Провластные партии-конкуренты "паразитируют" на правой идеологии, заявляют украинские националисты. При этом даже суммарные рейтинги всех правых сил Украины не дотягивают до проходного барьера в 5%. (30.12.2018)

Конституционный суд Украины может окончательно закрепить курс страны на членство в ЕС и НАТО. Как и на что повлияет это решение на фоне президентских и парламентских выборов 2019 года? (21.09.2018)

Украинские правозащитники обвинили власти страны в провале госпрограммы помощи переселенцам из Крыма и Донбасса и потребовали для них статуса пострадавших от вооруженного конфликта. (08.11.2017)

Законопроект "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан" зарегистрировали в парламенте еще в марте 2017 года, но его до сих пор так и не рассмотрел профильный комитет Верховной рады. На обоих заседаниях комитета по вопросам правовой политики последней сессии парламента соответствующий пункт исключили из повестки дня. "Как и многие другие идеи по переселенцам, идея расширения избирательных прав пока не находит поддержки ни в парламенте, ни в правительстве", - сетует Тука.

Ненужный электорат?

По мнению Александры Дворецкой из "Восток-SOS", депутаты и чиновники не заботятся об избирательных правах внутренне перемещенных лиц из-за того, что переселенцы не составляют единой политической силы. "Непонятно, за кого они проголосуют, поэтому никто не готов делать на них ставку. К тому же, чем меньше число избирателей, тем легче контролировать ход выборов", - рассуждает Дворецкая.

По мнению опрошенных DW представителей общественных организаций, которые занимаются проблемами беженцев, переселенцы чувствуют безразличие власти к ним, поэтому с недоверием относятся к самим выборам. Как показывают данные социологического исследования, проведенного Фондом избирательных систем в феврале 2018 года, 78 процентов опрошенных переселенцев считают, что политики не понимают таких людей, как они.

Уровень доверия к политикам падает

Тот же опрос свидетельствует, что уровень доверия к основным политическим лидерам страны среди переселенцев не доходит и до 12 процентов. "Такая ситуация складывается еще и потому, что сейчас в Донбасс чаще приезжают европейские депутаты, чем украинские", - отмечает представительница Норвежского совета беженцев Кристина Нечаева.

Забота о проблемах переселенцев вряд ли гарантирует политическим партиям новые голоса, констатируют правозащитники. "Впрочем, мы готовы активно продвигать эти идеи (гарантии избирательных прав ВПЛ - Ред.) среди всех демократических сил, которые собираются попасть в следующий парламент. Ведь речь прежде всего идет не о голосах, а об элементарных правах граждан всей страны", - заключает Алена Лунева из "Восток-SOS".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:03
Now live
02:03 мин

Украинские беженцы возвращаются домой, но в мир не верят

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украинские беженцы возвращаются домой, но в мир не верят  

Донбасс: территория, разделенная войной  

Конфликт в Донбассе: на востоке Украины новые беженцы - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

270 контейнеров упали за борт грузового судна в Северном море  

Праворадикалы патрулируют Амберг после избиения беженцами прохожих  

Китайский аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно