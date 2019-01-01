Вопрос на полтора миллиона: почему украинские переселенцы не хотят идти на выборы

Только 44 процента внутренне перемещенных лиц, как официально называют беженцев из Донбасса и Крыма, намерены участвовать в президентских и парламентских выборах, которые состоятся в Украине в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты регулярного опроса, проводимого в стране Международной организации по миграции (МОМ). В настоящее время на учете в министерстве социальной политики Украины находятся 1,5 миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В общежитии для беженцев

Более трети из тех, кто отказывается от участия в голосовании, считают, что лишены избирательного права в силу своего статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Это очень распространенное заблуждение, из-за которого переселенцы сами лишают себя права изменить жизнь в стране", - поясняет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

Проблемы регистрации избирателей

Тука признает, что пока процедура голосования затруднена. Более того, переселенцы действительно ограничены в избирательных правах. Они не имеют возможности участвовать в выборах в местные органы власти и половины состава Верховной рады. Ведь голосование по мажоритарной системе привязано к месту постоянного жительства.

Да, беженцы из Донбасса и Крыма могут голосовать на президентских выборах и выбирать 225 депутатов парламента по партийным спискам. Но для этого перед каждыми голосованием им нужно обращаться в территориальные избирательные комиссии по месту жительства для временного изменения места голосования. Лишь осенью 2018 года Центральная избирательная комиссия упростила процедуру для переселенцев. Теперь им не надо дополнительно подтверждать причины пребывания не по месту постоянной регистрации, а достаточно лишь предъявить паспорт с регистрацией в Крыму или на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Александра Дворецкая

Однако, как свидетельствуют данные опроса МОМ, почти две трети переселенцев не знают о таком порядке голосования. "Они обычно обеспокоены повседневными заботами и не готовы каждый раз ходить и доказывать свое право избирать власть", - делится наблюдениями координатор юридического направления благотворительной организации "Восток-SOS" Александра Дворецкая. Сама она покинула Крым в марте 2014 года, но через месяц проголосовала на президентских выборах в Киеве.

Закон об избирательных правах - на полке

Изменить правила участия в выборах для переселенцев и других мобильных групп населения, например, трудовых мигрантов, призван законопроект, зарегистрированный группой депутатов от правящей коалиции по инициативе переселенческих организаций. Он предлагает отвязать понятие "избирательный адрес" от адреса регистрации по постоянному месту жительства. Для этого гражданину достаточно только один раз подать в избирательную комиссию по желаемому месту голосования заявление, приложив письмо с места работы, договор об аренде жилья или справку о том, что он является переселенцем.

"Это был бы еще один шаг по разрушению старого советского института прописки, который, несмотря на новое название, остается главным инструментом дискриминации переселенцев", - считает менеджер неправительственной программы "Советник по вопросам ВПЛ" Валерия Вершинина.

Законопроект "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан" зарегистрировали в парламенте еще в марте 2017 года, но его до сих пор так и не рассмотрел профильный комитет Верховной рады. На обоих заседаниях комитета по вопросам правовой политики последней сессии парламента соответствующий пункт исключили из повестки дня. "Как и многие другие идеи по переселенцам, идея расширения избирательных прав пока не находит поддержки ни в парламенте, ни в правительстве", - сетует Тука.

Ненужный электорат?

По мнению Александры Дворецкой из "Восток-SOS", депутаты и чиновники не заботятся об избирательных правах внутренне перемещенных лиц из-за того, что переселенцы не составляют единой политической силы. "Непонятно, за кого они проголосуют, поэтому никто не готов делать на них ставку. К тому же, чем меньше число избирателей, тем легче контролировать ход выборов", - рассуждает Дворецкая.

По мнению опрошенных DW представителей общественных организаций, которые занимаются проблемами беженцев, переселенцы чувствуют безразличие власти к ним, поэтому с недоверием относятся к самим выборам. Как показывают данные социологического исследования, проведенного Фондом избирательных систем в феврале 2018 года, 78 процентов опрошенных переселенцев считают, что политики не понимают таких людей, как они.

Уровень доверия к политикам падает

Тот же опрос свидетельствует, что уровень доверия к основным политическим лидерам страны среди переселенцев не доходит и до 12 процентов. "Такая ситуация складывается еще и потому, что сейчас в Донбасс чаще приезжают европейские депутаты, чем украинские", - отмечает представительница Норвежского совета беженцев Кристина Нечаева.

Забота о проблемах переселенцев вряд ли гарантирует политическим партиям новые голоса, констатируют правозащитники. "Впрочем, мы готовы активно продвигать эти идеи (гарантии избирательных прав ВПЛ - Ред.) среди всех демократических сил, которые собираются попасть в следующий парламент. Ведь речь прежде всего идет не о голосах, а об элементарных правах граждан всей страны", - заключает Алена Лунева из "Восток-SOS".

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