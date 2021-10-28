Вольфганг Шойбле - немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в течение своей политической карьеры занимал разные партийные и государственные посты. С 1991 по 2000 год - председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, с 1998 по 2000 год - председатель ХДС. В 1984 - 1989 годах Шойбле возглавлял ведомство федерального канцлера. С 1989 по 1991 годы и с 2005 по 2009 годы - федеральный министр внутренних дел Германии. С 2009 год по сентябрь 2017-го - федеральный министр финансов. С 27 сентября 2017 года - председатель бундестага - парламента ФРГ. В 1990 году Вольфганг Шойбле стал жертвой террористического акта, и с тех пор передвигается в инвалидной коляске.