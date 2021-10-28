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Вольфганг Шойбле

Вольфганг Шойбле - немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в течение своей политической карьеры занимал разные партийные и государственные посты. С 1991 по 2000 год - председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, с 1998 по 2000 год - председатель ХДС. В 1984 - 1989 годах Шойбле возглавлял ведомство федерального канцлера. С 1989 по 1991 годы и с 2005 по 2009 годы - федеральный министр внутренних дел Германии. С 2009 год по сентябрь 2017-го - федеральный министр финансов. С 27 сентября 2017 года - председатель бундестага - парламента ФРГ. В 1990 году Вольфганг Шойбле стал жертвой террористического акта, и с тех пор передвигается в инвалидной коляске.

ARCHIV - 01.10.2021, Berlin: Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, bei einem Pressestatement nach Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Das Finanzministerium gilt als Schlüsselressort in jeder Regierung. FDP-Chef Lindner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es gerne übernehmen würde. Die Grünen treten auf die Bremse. (zu dpa Lindner signalisiert Anspruch auf Finanzressort - Habeck verärgert) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ 28.10.2021

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?
09.09.2021 , Duisburg , Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD und Lamya Kaddor Grüne in der Redaktion der Rheinischen Post in Duisburg an der Königstraße 51. Bärbel Bas *** 09 09 2021 , Duisburg , Discussion with the candidates for the Bundestag Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD and Lamya Kaddor Greens in the editorial office of the Rheinische Post in Duisburg at Königstraße 51 Bärbel Bas

Немецкий парламент возглавила женщина. Кто она? 25.10.2021

Социал-демократы предложили на пост председателя бундестага Бербель Бас, занимающуюся вопросами здравоохранения. Бас стала третьей женщиной на этом посту. Что о ней известно?

Blick auf die ersten Reihen in den einzelnen Parteien von CDU, FDP und AfD im Bundestag. Konstituierende Sitzung des 19.Deutschen Bundestages im Plenarsaal des Reichstagsgebaeude in Berlin, Deutschland am 24.10.2017. Â

Председатель бундестага опасается разрастания его состава 19.09.2021

По словам Вольфганга Шойбле, расширение состава бундестага после выборов 26 сентября может поставить под угрозу его работоспособность.
Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht vor der Gedenkrede bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Председатель бундестага Шойбле опасается влияния России на выборы в ФРГ 26.06.2021

Вольфганг Шойбле обеспокоен тем, что значительная часть населения ФРГ черпает информацию из иностранных источников. При этом такие СМИ, как RT, даже близко не соответствуют критериям свободы СМИ, указал он.

Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

В бундестаге считают встречу Байдена и Путина "знаком надежды" 16.06.2021

Россия является важной страной, с которой следует вести диалог по многим значимым для человечества вопросам, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле.
Rabbiner Shmuel Segal (M) und Yehuda Teichtal (l), Vorsitzender des Chabad Jüdischen Bildungszentrums, weihen gemeinsam den zehn Meter hohen Chanukka-Leuchters vor dem Brandenburger Tor ein. Am 22. Dezember wird der Chanukka-Leuchter feierlich entzündet.

Председатель бундестага назвал еврейскую эмиграцию подарком 14.06.2021

В Берлине прошли торжества по случаю 30-летия еврейской эмиграции в Германию. Большинство еврейских переселенцев приехало в Германию из стран бывшего СССР.
ARCHIV - Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte der Bundespolizei stehen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin (Archivbild vom 23.11.2010). Ein in Österreich verhafteter mutmaßlicher Terrorist steht im Verdacht, einen Anschlag auf den Berliner Reichstag geplant zu haben. Die Wiener Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag (18.06.2011) einen entsprechenden Bericht der österreichischen «Kronenzeitung». Bisher sei dieser Verdacht jedoch noch nicht verifiziert worden, sagte die Chefin der Anklagebehörde, Nittel, dem ORF-Radiosender Ö1. Der Mann war am Mittwoch in Wien verhaftet worden. Foto: Wolfgang Kumm dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Берлинская полиция усилит защиту бундестага 10.01.2021

Земельная полиция Берлина отдала распоряжение увеличить силы на территории, прилегающей к зданию Рейхстага, после беспорядков в США. Об этом сообщил председатель бундестага.

Rekruten der Bundeswehr nehmen am Sonntag (20.07.2008) vor dem Reichstagsgebäude in Berlin an dem öffentlichen Gelöbnis teil. Traditionell werden am 20. Juli jeden Jahres, der Tag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944, junge Soldaten auf die Bundesrepublik Deutschland vereidigt. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

ФРГ после беспорядков в Конгрессе США оценит безопасность бундестага 07.01.2021

Правительство Германии попросило посольство ФРГ в Вашингтоне предоставить отчет о массовых беспорядках на Капитолийском холме. Должностные лица изучат, как можно улучшить безопасность парламентариев в Берлине.

Symbolbild Plenum des Deutschen Bundestages bei der 191. sitzung des Deutschend Bundestag und der gefuellten Plaetze beim TOP Corona-Massnahmen (epidemische Lage) | Verwendung weltweit

Депутатов-правопопулистов обязали извиниться за помехи работе бундестага ФРГ 20.11.2020

Приглашенные правыми популистами посетители вели себя нецивилизованно, признал сопредседатель фракции "Альтернативы для Германии". Они приставали к парламентариям и оскорбляли их.
18.08.2020 Screenshot DW Interview mit Wofgang Schäuble

Вольфганг Шойбле: "Нужно пытаться теснее сотрудничать с Россией" 01.10.2020

Вольфганг Шойбле сыграл важную роль в воссоединении Германии 30 лет назад. В интервью DW председатель бундестага рассуждает о роли ФРГ в современном мире и отношениях с Россией и США.

"Для диктатора в Беларуси время походит к концу": интервью с главой бундестага Вольфгангом Шойбле (19.08.2020) 19.08.2020

Режиму в Беларуси наступает конец, заявил в эксклюзивном интервью DW один из самых влиятельных немецких политиков - председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле.
18.08.2020 Screenshot DW Interview mit Wofgang Schäuble

Глава бундестага Шойбле: Режиму Лукашенко пришел конец 18.08.2020

Кадры протестов в Беларуси говорят сами за себя, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле DW, выразив уверенность в скором конце эры Лукашенко.
17.10.2019, Berlin: Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident spricht zu den Attentaten von Halle zu Beginn der Plenarsitzung. Auf der Tagesordnung der 118. Sitzung der 19. Legislaturperiode stehen neben der Regierungserklärung unter anderem eine Debatte zur Bekämpfung des Antisemitismus, die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche und ein Grünen-Antrag zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Глава бундестага выступает за активное участие бундесвера в международных миссиях 31.01.2020

Германия не может во всем полагаться на партнеров по НАТО и должна более активно участвовать в международных военных операциях, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

29.01.2020 Israeli President Reuven Rivlin embraces German President Frank-Walter Steinmeier (L) after his speech during a parliamentary session in homage to Nazi victims at the Bundestag (lower house of parliament) on January 29, 2020 in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Бундестаг ФРГ почтил память жертв национал-социализма 29.01.2020

Ответственность перед историей обязывает немцев бороться с антисемитизмом и расизмом, заявил президент ФРГ. Если Германия потерпит неудачу, то эта борьба будет обречена на провал везде, считает президент Израиля.
Frau mit einem Laptop-Computer zu Hause, Draufsicht, Facebook-Login-Seite auf dem Display | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Анонимность в интернете: поощрение для хейтеров или защита их жертв? 16.01.2020

Должны ли пользователи соцсетей регистрироваться под своим именем? В ФРГ нет единого мнения на сей счет. Одни считают, что анонимность ведет к росту ненависти в Сети, другие называют это чушью.
Igor Levit Klavier

Глава бундестага призвал бороться с антисемитизмом в ответ на обращение Игоря Левита 29.12.2019

"Каждый должен давать энергичный отпор малейшему намеку ненависти к евреям", - заявил Вольфганг Шойбле. Так он отреагировал на комментарий пианиста из России Игоря Левита, которому угрожали убийством.
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