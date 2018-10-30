Вольфганг Шойбле: Позиции Меркель ослабли, но она еще сильна

В эксклюзивном интервью DW председатель бундестага Вольфганг Шойбле рассказал, что думают в ХДС об отказе Меркель от поста лидера партии и представляет ли АдГ опасность для Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что не будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и уйдет из политики после завершения ее канцлерского срока в 2021 году. В интервью программе DW Conflict Zone председатель бундестага и соратник Меркель по ХДС Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) рассказал о том, как восприняли это решение в партии, и прокомментировал неутешительные для ХДС итоги недавних региональных выборов в Гессене.
DW: Для Ангелы Меркель как политика это начало конца?
Вольфганг Шойбле: Да, конечно. Она объявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, и заявила, что не станет претендовать на должность канцлера по истечении ее нынешнего срока, который продлится с 2017 по 2021 год.
- А она сможет так долго продержаться на посту канцлера - до 2021 года?
- Да, конечно
- Но ее позиции сильно ослаблены.
- Не слишком. Думаю, она приняла правильное решение в подходящее время. Смотрите, позиция избранного канцлера в нашей конституции - на основании того опыта, который мы приобрели после падения Веймарской республики, - очень сильна.
Если вас избрали канцлером, то лишиться этого поста против вашей воли и без вашего согласия вы можете лишь в том случае, если в парламенте большинство изберет другого канцлера. К слову сказать, со всем должным уважением, в нынешнем парламенте такое просто немыслимо, невозможно представить. Поэтому у нее сильная позиция в конституционном отношении.
- Но внутри партии у нее, конечно, есть свои критики и враги, не так ли?
- Да, но партия довольна тем, что федеральный канцлер из ее рядов, а не из другой партии. Поэтому, я думаю, что у нас как у партии не будет с этим проблем.
- Может, Меркель уже признала, что потеряла доверие людей. Она уже говорила это до выборов. То есть она теряет позиции. Вопрос только в том, как быстро.
- Этого никто не знает. Здесь совпало сразу несколько причин. В каком-то смысле наша, как мы называем ее, западная демократическая система, верховенство закона, парламентаризм находятся под давлением. Что произошло в Великобритании? Великобритания, колыбель современного парламентаризма, приняла самое важное для себя решение за первое десятилетия нынешнего столетия не в Вестминстере, а путем референдума. С ума сойти! А что происходит по всей континентальной Европе, в странах-членах Европейского Союза? Огромная волатильность, серьезный сдвиг. Посмотрите, что произошло во Франции два года назад.
- Но ваша партия теряет связь с избирателями. Вы понесли серьезные потери в Гессене. Ваша сестринская партия (Христианско-социальный союз. - Ред.) понесла большие потери в Баварии. Вы теряете связь с избирателями. Вы обеспечиваете им отличную экономику, прекрасные зарплаты, полную занятость, а они больше не хотят вас.
- Большинство партий по всей Европе были бы счастливы получить 27 процентов голосов избирателей. Поэтому…
- Но не те, кто в прошлый раз получил 41 процент. Это огромная потеря.
- Любой длительный период правления, стабильного правления, успешного правления - с этим не поспоришь, без всяких сомнений, канцлерство Ангелы Меркель было долгое время чрезвычайно и впечатляюще успешным…
- Да, но теперь это уже не так, это не так. И кто от этого выиграл? От этого выиграли крайние правые и левые, "зеленые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ).
- Это нормальное течение жизни. Все в жизни приходит в свое время.
- И ее время истекло.
- Не истекло, но ее время подходит к концу.
- Она ослаблена, не так ли?
- Она не так сильна, как была раньше, но не так уж и слаба. Она приняла очень независимое решение.
- Но вы не можете игнорировать тот факт, что теперь Меркель стала частью проблемы вашей партии, разве не так? Она перестала быть решением проблем. Она стала частью проблемы. Ведь в политике - и вы знаете это куда лучше меня - ты либо идешь вверх, либо падаешь вниз. Третьего не дано. Ты не можешь стоять на месте.
- Это просто жизнь: ты либо поднимаешься вверх, либо падаешь вниз.
- Она падает вниз.
- Возможно, но она сильная. И останется сильной.
- Но никто не будет видеть ее сильной. Теперь все смотрят на нее, как на слабую.
- Она стала слабее, но она по-прежнему сильна. И то, и другое. Так что я бы не был столь категоричным. Она объявила, что не станет претендовать на должность канцлера по истечении своего срока. И это важный шаг - сделать такое заявление. Думаю, у нее хорошие шансы, и мы внутри партии постараемся сделать все возможное, чтобы ни у кого не складывалось ощущения, что она "хромая утка". Так что посмотрим, время покажет.
- Но некоторые уже называют ее "хромой уткой". И битва между преемниками Меркель уже началась?
- Да, но это же нормально.
- И эта битва будет кровавой, не так ли? После 13 лет затишья вашу партию ожидает кровавая битва.
- Поживем - увидим. Думаю, большинство претендентов выживут. Настолько кровавой борьба не будет.
- А вам не кажется, что худшим последствием недавних выборов стал тот факт, что правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" получила места во всех 16 земельных парламентах и стала единственной партией, помимо вашей, которая вообще прошла во все региональные парламенты. Для АдГ это невероятное достижение. А для вас - худшее, что можно было представить, вы согласны?
- Такая относительная сила правопопулистской партии АдГ, конечно, соглашусь с вами, стала худшим аспектом выборов, на мой взгляд. Но это проблема, от которой страдают все в Европе. Посмотрите на то, что происходит во Франции на протяжении последних десятилетий, посмотрите, что стало причиной "Брекзита" и референдума в Великобритании, если мне не изменяет память.
- Ваша политика, политика вашей партии, открыла двери АдГ, разве не так?
- Нет, это не так.
- Но политика вашей партии в отношении мигрантов создала для партии АдГ точку опоры, не так ли? Миграционная политика вашей партии позволила ей надавить на кнопку страха, разве нет?
- Да, но это было в начале. Не иммиграция, а европейская интеграция послужила отправной точкой для создания этой партии.
- В прошлом году вы сказали: "Думаю, Германия больше никогда не вернется на путь национализма".
- Я в этом уверен. Давайте внесем ясность: партия АдГ набрала (на выборах в Гессене - Ред.) 13 процентов. Это значит, что 87 процентов - абсолютно чистые. Думаю, многие государства в Европе, страны-члены Евросоюза, были бы счастливы, если бы у них крайне правые партии набирали всего 13 процентов.
- Но еще пять лет назад такое невозможно было себе даже представить. Чтобы правые популисты получили 90 мест в бундестаге и были представлены во всех 16 региональных парламентах.
- Но это же и есть демократия. Это демократия.
- В свете того, каких результатов удалось добиться АдГ, не хотите ли вы пересмотреть ваше обнадеживающее утверждение, что Германия никогда не вернется на путь национализма?
- Германия никогда и ни за что не вернется на этот путь. Большинство жителей Германии никогда не сделают шаг в сторону национализма, я в этом уверен.
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