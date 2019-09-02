 Волшебник плавных линий: архитектура Хундертвассера (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 19.02.2020

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Фоторепортажи

Волшебник плавных линий: архитектура Хундертвассера (фотогалерея)

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера - создателя неповторимого архитектурного стиля.

  • Дом Хундертвассера в Вене

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Зеленая архитектура

    Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000) называют революционером в области архитектуры, а созданный им неповторимый стиль - биоморфным и экологичным. На родине знаменитого и неординарного австрийского художника и зодчего реализовано полтора десятка его проектов (в том числе этот жилой дом в Вене), лишь немногим меньше - в Германии, по одному проекту - в США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии.

  • Фриденсрайх Хундертвассер перед своим жилым домом в Вене в сентябре 1985 года

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Индивидуальность и экология

    Хундертвассер во многом опередил время. Озеленяя крыши и балконы своих домов-антиподов серых бетонных коробок, он последовательно возвращал природе территорию и пространство, отобранные людьми. Придавая индивидуальность окнам, возвращал право на самовыражение человеку. В своем творчестве он продолжал развивать темы, знакомые и близкие многим по работам Эгона Шиле, Густава Климта и Антонио Гауди.

  • Магдебург

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Зеленая цитадель" Магдебурга

    В Германии было реализовано тринадцать проектов, полностью разработанных Хундертвассером или завершенных на основе его идей и эскизов уже после его смерти. Начнем знакомство с ними со столицы земли Саксония-Анхальт - города Магдебурга, где в 2005 году завершили строительство его "Зеленой цитадели" (Grüne Zitadelle von Magdeburg), - недалеко от самого старого немецкого готического собора.

  • Магдебург

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Зеленая цитадель" Магдебурга

    "Зеленая цитадель" стала последним проектом Хундертвассера, над которым он работал вплоть до своей смерти. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, а до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.

  • Картина 1955 года Большой путь (Der große Weg) на выставке в Бремене

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Улитки и спирали

    Любимыми животными Хундертвассера были улитки с домиками на спине. Спирали, похожие на улиточные, стали одним из характерных элементов его творчества, как на этой картине 1955 года. Особого упоминания заслуживает "Гамбургский перформанс" 1959 года, во время которого он с помощниками два дня и две ночи рисовали в помещении, где ожидалось его выступление, непрерывную линию, начатую внизу стены.

  • Дармштадт

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Лесная спираль" в Дармштадте

    Эту линию Хундертвассер продолжил во многих своих последующих работах. В 2000 году был завершен его жилой комплекс "Лесная спираль" (Waldspirale) в гессенском городе Дармштадте. В этом 12-этажном здании насчитывается 105 квартир, есть подземный гараж, бар, киоск, а во внутреннем дворе - детская площадка и пруд.

  • Дармштадт

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Лесная спираль" в Дармштадте

    Из тысячи окон дармштадской "Лесной спирали" ни одно не повторяет другое, а расположены они без четкой схемы и жесткой симметрии. В стиле Хундертвассера также оформлены некоторые квартиры - со сглаженными углами, мозаиками из битой плитки и другими характерными элементами.

  • Хамм

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Экологический дом" в Хамме

    Один из своих первых проектов в Германии Хундертвассер осуществил в 1981-1982 годах в городе Хамме (Северный Рейн-Вестфалия). На территории шахты Zeche Maximilian, выведенной из эксплуатации, здесь решили заложить парк, а бывшую углемойку превратить в "Экологический дом" (Öko-Haus). Хундертвассер озеленил часть его крыши. С противоположной стороны посетителей встречает работа другого архитектора…

  • Хамм

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Экологический дом" в Хамме

    Две стороны одной бывшей углемойки - две стороны одной медали. "Стеклянный слон" Хорста Реллеке (Horst Rellecke) - это вторая половина "Экологического дома". Она подчеркивает контраст между естественным и искусственным. "Слон" стал символом города. Его хобот служит шахтой для панорамного лифта, ведущего на смотровую площадку, расположенную на 35-метровой высоте.

  • Ильцен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Вокзал природы" в Ильцене

    По проектам Хундертвассера в Германии не только строили новые здания, но и придавали новый облик старым. В рамках подготовки к всемирной выставке EXPO 2000, проходившей в столице Нижней Саксонии Ганновере, в одном из небольших городов этой земли Ильцене (Uelzen) был модернизирован железнодорожный вокзал, ставший после этого достопримечательностью всего региона.

  • Ильцен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Вокзал природы" в Ильцене

    На реализацию проекта ушло 10 миллионов евро. Вокзал оказался одной из последних работ Хундертвассера. Ежегодно его посещает около 450 тысяч человек, а в 2009 году он был назван "Вокзалом года в Германии". Награда присуждается общественным объединением Allianz pro Schiene в двух категориях: для вокзалов больших и малых городов.

  • Виттенберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Гимназия в Виттенберге

    Еще одно невзрачное раньше здание, превращенное Хундертвассером в образец архитектурного нонконформизма и экологичного строительства, находится в восточногерманском Виттенберге - колыбели Реформации и городе Мартина Лютера. Эту школу построили из панельных блоков по типовому гэдээровскому проекту в 1975 году. В середине 1990-х годов после воссоединения Германии она нуждалась в ремонте.

  • Виттенберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Гимназия в Виттенберге

    Благодаря череде счастливых случайностей, о которых мы подробно рассказывали в фоторепортаже "Самая необычная школа Германии", Хундертвассер так загорелся предложенной ему идеей придать этому зданию новый облик, что сделал проект бесплатно. Реконструкция, стоившая 9,5 миллиона марок, была закончена в 1999 году за год до его смерти. Сам архитектор в Виттенберг не приезжал.

  • Бад-Зоден

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом на лугах" в Бад-Зодене

    Жилой дом в Бад-Зодене (Bad Soden), возведенный в 1990-1993 годах, был спроектирован на основе концепции, созданной Хундертвассером для застройки участка между двумя городскими парками. Этот курорт, расположенный в гессенском регионе Таунус, известен своими целебными источниками. В рамках проекта в стиле Хундертвассера здесь также реконструировали старый курзал 1772 года и некоторые дома.

  • Бад-Зоден

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом на лугах" в Бад-Зодене

    "Дом на лугах" ("In den Wiesen") находится на территории с целебными источниками. Чтобы не нарушить потоки грунтовых вод, в Бад-Зодене были вынуждены отказаться от рытья котлована. Здание возведено на 250 сваях, вбитых в землю на 15-метровую глубину. Некоторые квартиры расположены на нескольких уровнях. У каждой есть озелененная терраса или сад на крыше.

  • Эссен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене

    Это здание по эскизам Хундертвассера построено в Эссене. Такой вид на него открывается с пешеходного моста между Оранжереей и Ботаническим садом в городском Гругапарке (Grugapark). Его возведение завершили в 2005 году. Дом принадлежит немецкому отделению благотворительного фонда Ronald McDonald House Charity.

  • Эссен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене

    В этом здании со сказочными фасадами и луковичными башенками проживают семьи с тяжелобольными детьми во время лечения в Университетской клинике Эссена. Почетное шефство над Ronald McDonald Haus Essen осуществляет знаменитый немецкий боксер Генри Маске (Henry Maske).

  • Вюльфрат

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Купол в Вюльфрате

    В стиле Хундертвассера в Германии построены этот детский сад "Дюссельские ворота" (Düsseler Tor) и жилой район в городе Вюльфрате (Wülfrath), расположенный примерно в 30 километрах от Дюссельдорфа. Сам художник и архитектор в 1999 году создал для него лишь этот золотой купол. На открытие в 2001 году сюда приехал тогдашний президент ФРГ Йоханнес Рау (Johannes Rau).

  • Вюльфрат

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Купол в Вюльфрате

    Именем архитектора здесь назвали улицу: Friedensreich-Hundertwasser-Weg. Но ее жители столкнулись с проблемой: адрес из 29 букв и двух тире не помещается в графы формуляров при заключении страховок, договоров и так далее. Почта не доходит, так как на конвертах стоит вдруг, например, улица "Фридриха-Собаки" ("Friedrich-Hund"). Адресаты требуют отказаться от имени, оставив просто Hundertwasser-Weg.

  • Плохинген

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Проект в Плохингене

    В рамках следующего проекта - "Жить под Дождевой башней" ("Wohnen unterm Regenturm"), осуществленного в 1991-1994 годах в городе Плохингене (Plochingen) под Штутгартом, художник и архитектор в наиболее полной мере смог реализовать свои представления о философии человеческого жилья и его связях с окружающим пространством.

  • Плохинген

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Проект в Плохингене

    Хундертвассер согласился на поступившее из Плохингена предложение оформить внутренний двор нового жилого комплекса, который проектировали в этом городе. При этом он сам изъявил желание также заняться фасадами, выходящими во внутренний двор. Он хотел, чтобы люди, находящиеся в этом дворе, были полностью окружены миром Хундертвассера, становились его частью, а над собой видели лишь небо.

  • Башня пивоварни Кухльбауэр

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Башня пивоварни "Кухльбауэр"

    Эту 34-метровую башню воздвигли в баварском городе Абенсберге в 2007-2010 годах для музея пивоварни Kuchlbauer. Хундертвассер скончался еще во время ее планирования. Позже реализация проекта с участием другого архитектора затянулась из-за возникшего спора. В начальном варианте Хундертвассера высота должна была достигать 70 метров, но власти решили, что это нанесет вред историческому облику города.

  • Абенсберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Башня пивоварни "Кухльбауэр"

    За исключением трех проектов мы познакомились со всеми работами Хундертвассера как архитектора в Германии, где он также оформил фасад и парковку фабрики фирмы "Розенталь" в Зельбе (1980-1982), детский сад во Франкфурте-на-Майне (1988-1995) и кафе в гамбургском районе Оттензен (1998). Скончался Фриденсрайх Хундертвассер 19 февраля 2000 года в Новой Зеландии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дом Хундертвассера в Вене

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Зеленая архитектура

    Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000) называют революционером в области архитектуры, а созданный им неповторимый стиль - биоморфным и экологичным. На родине знаменитого и неординарного австрийского художника и зодчего реализовано полтора десятка его проектов (в том числе этот жилой дом в Вене), лишь немногим меньше - в Германии, по одному проекту - в США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии.

  • Фриденсрайх Хундертвассер перед своим жилым домом в Вене в сентябре 1985 года

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Индивидуальность и экология

    Хундертвассер во многом опередил время. Озеленяя крыши и балконы своих домов-антиподов серых бетонных коробок, он последовательно возвращал природе территорию и пространство, отобранные людьми. Придавая индивидуальность окнам, возвращал право на самовыражение человеку. В своем творчестве он продолжал развивать темы, знакомые и близкие многим по работам Эгона Шиле, Густава Климта и Антонио Гауди.

  • Магдебург

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Зеленая цитадель" Магдебурга

    В Германии было реализовано тринадцать проектов, полностью разработанных Хундертвассером или завершенных на основе его идей и эскизов уже после его смерти. Начнем знакомство с ними со столицы земли Саксония-Анхальт - города Магдебурга, где в 2005 году завершили строительство его "Зеленой цитадели" (Grüne Zitadelle von Magdeburg), - недалеко от самого старого немецкого готического собора.

  • Магдебург

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Зеленая цитадель" Магдебурга

    "Зеленая цитадель" стала последним проектом Хундертвассера, над которым он работал вплоть до своей смерти. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, а до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.

  • Картина 1955 года Большой путь (Der große Weg) на выставке в Бремене

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Улитки и спирали

    Любимыми животными Хундертвассера были улитки с домиками на спине. Спирали, похожие на улиточные, стали одним из характерных элементов его творчества, как на этой картине 1955 года. Особого упоминания заслуживает "Гамбургский перформанс" 1959 года, во время которого он с помощниками два дня и две ночи рисовали в помещении, где ожидалось его выступление, непрерывную линию, начатую внизу стены.

  • Дармштадт

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Лесная спираль" в Дармштадте

    Эту линию Хундертвассер продолжил во многих своих последующих работах. В 2000 году был завершен его жилой комплекс "Лесная спираль" (Waldspirale) в гессенском городе Дармштадте. В этом 12-этажном здании насчитывается 105 квартир, есть подземный гараж, бар, киоск, а во внутреннем дворе - детская площадка и пруд.

  • Дармштадт

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Лесная спираль" в Дармштадте

    Из тысячи окон дармштадской "Лесной спирали" ни одно не повторяет другое, а расположены они без четкой схемы и жесткой симметрии. В стиле Хундертвассера также оформлены некоторые квартиры - со сглаженными углами, мозаиками из битой плитки и другими характерными элементами.

  • Хамм

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Экологический дом" в Хамме

    Один из своих первых проектов в Германии Хундертвассер осуществил в 1981-1982 годах в городе Хамме (Северный Рейн-Вестфалия). На территории шахты Zeche Maximilian, выведенной из эксплуатации, здесь решили заложить парк, а бывшую углемойку превратить в "Экологический дом" (Öko-Haus). Хундертвассер озеленил часть его крыши. С противоположной стороны посетителей встречает работа другого архитектора…

  • Хамм

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Экологический дом" в Хамме

    Две стороны одной бывшей углемойки - две стороны одной медали. "Стеклянный слон" Хорста Реллеке (Horst Rellecke) - это вторая половина "Экологического дома". Она подчеркивает контраст между естественным и искусственным. "Слон" стал символом города. Его хобот служит шахтой для панорамного лифта, ведущего на смотровую площадку, расположенную на 35-метровой высоте.

  • Ильцен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Вокзал природы" в Ильцене

    По проектам Хундертвассера в Германии не только строили новые здания, но и придавали новый облик старым. В рамках подготовки к всемирной выставке EXPO 2000, проходившей в столице Нижней Саксонии Ганновере, в одном из небольших городов этой земли Ильцене (Uelzen) был модернизирован железнодорожный вокзал, ставший после этого достопримечательностью всего региона.

  • Ильцен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Вокзал природы" в Ильцене

    На реализацию проекта ушло 10 миллионов евро. Вокзал оказался одной из последних работ Хундертвассера. Ежегодно его посещает около 450 тысяч человек, а в 2009 году он был назван "Вокзалом года в Германии". Награда присуждается общественным объединением Allianz pro Schiene в двух категориях: для вокзалов больших и малых городов.

  • Виттенберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Гимназия в Виттенберге

    Еще одно невзрачное раньше здание, превращенное Хундертвассером в образец архитектурного нонконформизма и экологичного строительства, находится в восточногерманском Виттенберге - колыбели Реформации и городе Мартина Лютера. Эту школу построили из панельных блоков по типовому гэдээровскому проекту в 1975 году. В середине 1990-х годов после воссоединения Германии она нуждалась в ремонте.

  • Виттенберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Гимназия в Виттенберге

    Благодаря череде счастливых случайностей, о которых мы подробно рассказывали в фоторепортаже "Самая необычная школа Германии", Хундертвассер так загорелся предложенной ему идеей придать этому зданию новый облик, что сделал проект бесплатно. Реконструкция, стоившая 9,5 миллиона марок, была закончена в 1999 году за год до его смерти. Сам архитектор в Виттенберг не приезжал.

  • Бад-Зоден

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом на лугах" в Бад-Зодене

    Жилой дом в Бад-Зодене (Bad Soden), возведенный в 1990-1993 годах, был спроектирован на основе концепции, созданной Хундертвассером для застройки участка между двумя городскими парками. Этот курорт, расположенный в гессенском регионе Таунус, известен своими целебными источниками. В рамках проекта в стиле Хундертвассера здесь также реконструировали старый курзал 1772 года и некоторые дома.

  • Бад-Зоден

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом на лугах" в Бад-Зодене

    "Дом на лугах" ("In den Wiesen") находится на территории с целебными источниками. Чтобы не нарушить потоки грунтовых вод, в Бад-Зодене были вынуждены отказаться от рытья котлована. Здание возведено на 250 сваях, вбитых в землю на 15-метровую глубину. Некоторые квартиры расположены на нескольких уровнях. У каждой есть озелененная терраса или сад на крыше.

  • Эссен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене

    Это здание по эскизам Хундертвассера построено в Эссене. Такой вид на него открывается с пешеходного моста между Оранжереей и Ботаническим садом в городском Гругапарке (Grugapark). Его возведение завершили в 2005 году. Дом принадлежит немецкому отделению благотворительного фонда Ronald McDonald House Charity.

  • Эссен

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене

    В этом здании со сказочными фасадами и луковичными башенками проживают семьи с тяжелобольными детьми во время лечения в Университетской клинике Эссена. Почетное шефство над Ronald McDonald Haus Essen осуществляет знаменитый немецкий боксер Генри Маске (Henry Maske).

  • Вюльфрат

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Купол в Вюльфрате

    В стиле Хундертвассера в Германии построены этот детский сад "Дюссельские ворота" (Düsseler Tor) и жилой район в городе Вюльфрате (Wülfrath), расположенный примерно в 30 километрах от Дюссельдорфа. Сам художник и архитектор в 1999 году создал для него лишь этот золотой купол. На открытие в 2001 году сюда приехал тогдашний президент ФРГ Йоханнес Рау (Johannes Rau).

  • Вюльфрат

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Купол в Вюльфрате

    Именем архитектора здесь назвали улицу: Friedensreich-Hundertwasser-Weg. Но ее жители столкнулись с проблемой: адрес из 29 букв и двух тире не помещается в графы формуляров при заключении страховок, договоров и так далее. Почта не доходит, так как на конвертах стоит вдруг, например, улица "Фридриха-Собаки" ("Friedrich-Hund"). Адресаты требуют отказаться от имени, оставив просто Hundertwasser-Weg.

  • Плохинген

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Проект в Плохингене

    В рамках следующего проекта - "Жить под Дождевой башней" ("Wohnen unterm Regenturm"), осуществленного в 1991-1994 годах в городе Плохингене (Plochingen) под Штутгартом, художник и архитектор в наиболее полной мере смог реализовать свои представления о философии человеческого жилья и его связях с окружающим пространством.

  • Плохинген

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Проект в Плохингене

    Хундертвассер согласился на поступившее из Плохингена предложение оформить внутренний двор нового жилого комплекса, который проектировали в этом городе. При этом он сам изъявил желание также заняться фасадами, выходящими во внутренний двор. Он хотел, чтобы люди, находящиеся в этом дворе, были полностью окружены миром Хундертвассера, становились его частью, а над собой видели лишь небо.

  • Башня пивоварни Кухльбауэр

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Башня пивоварни "Кухльбауэр"

    Эту 34-метровую башню воздвигли в баварском городе Абенсберге в 2007-2010 годах для музея пивоварни Kuchlbauer. Хундертвассер скончался еще во время ее планирования. Позже реализация проекта с участием другого архитектора затянулась из-за возникшего спора. В начальном варианте Хундертвассера высота должна была достигать 70 метров, но власти решили, что это нанесет вред историческому облику города.

  • Абенсберг

    Архитектура Хундертвассера в Германии

    Башня пивоварни "Кухльбауэр"

    За исключением трех проектов мы познакомились со всеми работами Хундертвассера как архитектора в Германии, где он также оформил фасад и парковку фабрики фирмы "Розенталь" в Зельбе (1980-1982), детский сад во Франкфурте-на-Майне (1988-1995) и кафе в гамбургском районе Оттензен (1998). Скончался Фриденсрайх Хундертвассер 19 февраля 2000 года в Новой Зеландии.

    Автор: Максим Нелюбин


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