Волшебник плавных линий: архитектура Хундертвассера (фотогалерея)

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера - создателя неповторимого архитектурного стиля.
Памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом. Добычу угля здесь прекратили 23 декабря 1986 года.
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции.
Самые старые лестницы в нашей галерее были возведены в Средние века и ренессансную эпоху, но мы также заглянем в современные здания и на бывшие засекреченные объекты.
Германия - это фахверк, фахверк - это Германия! На этом интереснейшем туристическом маршруте находится более сотни старых немецких городов.