Волшебник плавных линий: архитектура Хундертвассера (фотогалерея)

Архитектура Хундертвассера в Германии

"Зеленая цитадель" Магдебурга

"Зеленая цитадель" стала последним проектом Хундертвассера, над которым он работал вплоть до своей смерти. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, а до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.