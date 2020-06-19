 Волосатая напасть: походные шелкопряды - угроза для здоровья | Советы туристам в Германии | DW | 30.06.2020

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Туристу на заметку

Волосатая напасть: походные шелкопряды - угроза для здоровья

Чем опасны эти гусеницы, и как с этой проблемой пытаются бороться в Германии.

Сотрудник специализированной фирмы с помощью пылесоса очищает дерево от гусениц дубового шелкопряда в Оснабрюке (Нижняя Саксония)

Сотрудник специализированной фирмы с помощью пылесоса очищает дерево от гусениц дубового шелкопряда в Оснабрюке (Нижняя Саксония)

На каждой такой гусенице насчитывается около шестисот тысяч мелких жгучих волосков от 0,1 до 0,2 миллиметра - помимо тех длинных, которые видны невооруженным взглядом. При контакте или попадании на кожу, слизистые оболочки, в глаза или дыхательные пути человека они могут вызывать разные воспаления и даже опасные для жизни реакции - похожие на крапивные ожоги покраснение кожи и сильный зуд, конъюнктивит, приступы астмы, в редких случаях - удушье и анафилактический шок.

Причем волоски продолжают представлять угрозу также после появления бабочек - разносятся ветром из оставшихся на дубовых деревьях паутинных гнезд. Даже при не очень сильных порывах ветра - в радиусе до сотни метров.

Гусеницы дубового шелкопряда питаются листьями этих деревьев

Гусеницы дубового шелкопряда питаются листьями этих деревьев

Дубовый шелкопряд и потепление климата

Речь в Германии идет о гусеницах дубового шелкопряда (нем. Eichenprozessionsspinner или Eichen-Prozessionsspinner) - одного из видов походных шелкопрядов, популяция которых здесь увеличивается быстрыми темпами уже много лет подряд. Сейчас они встречаются во всех федеральных землях. Как отмечает агентство dpa, виной тому является потепление земного климата, которое привело к созданию в здешних широтах благоприятных условий для их размножения - очень мягким зимам в сочетании с теплыми и сухими весенними периодами. Кроме того, сами деревья из-за повторяющихся засух стали более легкой добычей такого рода вредителей. 

Мигрируя к новым местам кормежки, гусеницы походных шелкопрядов собираются в длинные колонны или процессии, что отразилось в названиях этих бабочек. По всему миру насчитывается около сотни видов - дубовые, сосновые (они, в частности, встречаются в России), фисташковые. Названия и виды - разные, но проблемы приносят схожие.

При обнаружении отдельных деревьев или участков, на которых распространился дубовый походный шелкопряд, местные власти в Германии обозначают такие места специальными табличками или огораживают лентами -  они похожи на красно-белые полицейские ленты, но на них повторяются надписи "Eichenprozessionsspinner". От таких мест нужно держаться подальше.

Ночная бабочка - дубовый походный шелкопряд

Ночная бабочка - дубовый походный шелкопряд

Походные шелкопряды - как с ними бороться?

Если гусеницы появились на деревьях около школ, жилых домов, в городских парках или других людных местах, для борьбы вызывают экспертов - например, со специальными промышленными пылесосами. Сами они работают в защитной одежде. Собранных гусениц отправляют на мусоросжигательные фабрики или закапывают в землю.

Молодых гусениц до появления волосков можно уничтожать, применяя химикаты, блокирующие сброс хитинового покрова. В некоторых местах при помощи вертолетов над деревьями начали распылять жидкость со специальными бактериями - Bacillus thuringiensis. Для человека они безопасны, но гусеницы от них погибают, поедая опрысканные дубовые листья.

Гнезда дубового шелкопряда также можно уничтожать, сжигая прямо на деревьях. Эта фотография была сделана летом 2019 года в Берлине

Гнезда дубового шелкопряда также можно уничтожать, сжигая прямо на деревьях. Эта фотография была сделана летом 2019 года в Берлине

Естественными помощниками в борьбе с этой проблемой являются некоторые виды птиц - например, синицы, для привлечения которых развешивают скворечники. Они поедают гусениц, но только до стадии появления волосков. После наступления этой стадии гусеницы остаются лишь в рационе кукушек. В свою очередь, ночными бабочками дубового шелкопряда питаются летучие мыши, что также помогает уменьшать популяцию.

Что делать и когда обращаться за медицинской помощью

В случае контакта нужно принять душ и тщательно помыть волосы, а одежду - постирать в машинке. Воспалившиеся участки кожи рекомендуется охлаждать при помощи компрессов. Смягчить симптомы могут антиаллергические медикаменты, а также гормональные мази и кортикостероиды местного применения. В случае сильной реакции следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Осторожно, дубовый шелкопряд - предупреждающий знак в бранденбургском регионе Шпревальд

"Осторожно, дубовый шелкопряд" - предупреждающий знак в бранденбургском регионе Шпревальд

Немецкая телерадиокомпания NDR привела такую статистику в одном из регионов на севере Германии - районе Эмсланд, в котором проживает около 300 тысяч человек. В первом полугодии 2019 года из-за реакции на ядовитые волоски дубового шелкопряда в здешние больницы и врачебные практики обратилось 700 пациентов.

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    Автор: Инга Ваннер


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