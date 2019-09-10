 Володин предложил комиссии Госдумы проверить ″вербовку″ Навального | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2019

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Россия

Володин предложил комиссии Госдумы проверить "вербовку" Навального

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России должна проверить Алексея Навального и Любовь Соболь. Ранее она приглашала на заседание представителей DW и посла США в России.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства проверить деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь. Об этом он заявил во вторник, 10 сентября, в Госдуме.

Контекст

Лишь 26 процентов россиян полагают, что протестное движение в Москве спровоцировано вмешательством Запада. 32 процента уверены в том, что данная версия - лишь попытка очернить оппозицию, свидетельствуют данные опроса. (03.09.2019)

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании. (04.09.2019)

Таким образом Володин поддержал выступление главы ЛДПР Владимира Жириновского, который утверждал, что оппозиционеры работают на иностранные государства. "Давайте, мы поручим комиссии, чтобы изучила эти вопросы. Вот вы говорите, что Навальный завербован в Йельском университете - пусть комиссия разберется. Люба (Любовь Соболь. - Ред.), пускай с этой Любой разберется комиссия", - заявил Володин.

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в середине августа и в настоящее время изучает, в какой степени недавние протесты оппозиции в Москве могли быть поддержаны из-за границы. Ее председателем стал Василий Пискарев. Комиссия уже успела пригласить на заседания представителей Deutsche Welle и посла США в России Джона Хантсмана.

"Мы всегда готовы к обсуждению и приглашали господина Пискарева, однако все же необходимо договориться о рамочных условиях диалога. Эта "повестка с требованием явиться" определенно не является правильным путем для обмена мнениями. Угроза лишить аккредитации показывает характер этого приглашения", - заявил в ответ генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

DW направила послание российской Госдуме, в котором говорится: "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств".

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    Автор: Григорий Аросев


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