Волков объявил о новой акции за честные выборы в Мосгордуму по всей России

Следующая протестная акция в поддержку независимых кандидатов, незарегистрированных на выборы в Мосгордуму, пройдет 10 августа по всей России. Об этом сообщил соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 4 августа. По его словам, в регионах РФ будут поданы заявки на проведение "пикетов солидарности" "с пострадавшими от беспредела в Москве".

Формат "мирной, ненасильственной и законной" акции в Москве будет анонсирован 5 августа, обещал Волков, отметив, что "ни о каких переговорах и согласованиях с мэрией речи идти не может", так как "московские власти поставили себя вне закона, они нелегитимны, никого не представляют".

В числе требований оппозиционеров - освобождение политзаключенных и прекращение "абсурдных уголовных дел", освобождение кандидатов в депутаты Мосгордумы, задержанных в связи с протестными акциями, и их допуск на выборы или отмена выборов. Помимо этого активисты требуют отставку мэра Москвы Сергея Собянина, его заместителя Натальи Сергуниной, главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, руководства Росгвардии и МВД, а также расследования против "всех причастных к фабрикации уголовных дел и к насилию в отношении протестующих против украденных выборов".

Массовые задержания 27 июля и 3 августа

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. Это вызвало акции протеста, самые массовые из которых прошли 27 июля и 3 августа и не были согласованы с властями Москвы. В связи с акцией 27 июля были задержаны более 1300 человек, в их числе - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

На мирном шествии 3 августа полиция задержала более 1000 человек. Правозащитники сообщили о нарушении прав задержанных и применении полицейскими насилия в отношения активистов на обеих акциях. Многие задержанные оштрафованы или отправлены под административный арест по обвинению в нарушении порядка проведения митинга.

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