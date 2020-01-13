 Войска Хафтара объявили о ″войне до победы″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

Войска Хафтара объявили о "войне до победы"

Генерал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о разграничении войск с представителями Правительства национального согласия. Войска Хафтара объявили, что возобновляют боевые действия.

Халифа Хафтар

Халифа Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на понедельник, 14 января, покинул Москву, не подписав соглашения с представителями Правительства национального согласия (ПНС). Подконтрольные ему войска уже объявили в соцсетях, что "готовы и полны решимости сражаться до достижения победы". Из Ливии приходят сообщения о возобновлении боевых действий, прерванных режимом прекращения огня в полночь 12 января.

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Между тем глава ПНС Фаиз Сарадж, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подписал в Москве соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар, в свою очередь, отказался подписывать это соглашение. Переговоры между сторонами прошли в понедельник.

Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара, помимо России, поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.

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    Автор: Александра Ёлкина


 

Контекст

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