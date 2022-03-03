Война в Украине: хроника событий

В ночь на 24 февраля Россия напала на Украину. Путин назвал войну "специальной военной операцией в Донбассе". События каждого дня агрессии - в хронике DW.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе". Российские войска в ходе войны, развязанной против Украины, наносят удары в том числе по гражданским объектам. ООН и ЕС осудили агрессию Москвы.