Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Война в Украине: хроника событий

В ночь на 24 февраля Россия напала на Украину. Путин назвал войну "специальной военной операцией в Донбассе". События каждого дня агрессии - в хронике DW.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе". Российские войска в ходе войны, развязанной против Украины, наносят удары в том числе по гражданским объектам. ООН и ЕС осудили агрессию Москвы.

При обстреле Харькова погибла член миссии наблюдателей ОБСЕ

При обстреле Харькова погибла член миссии наблюдателей ОБСЕ 03.03.2022

Россия ведет войну в Украине, начатую 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал вторжение "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
США вводят санкции в отношении 22 оборонных предприятий России

США вводят санкции в отношении 22 оборонных предприятий России 02.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.
Навальный призвал россиян выходить на протесты против вторжения в Украину

Навальный призвал россиян выходить на протесты против вторжения в Украину 02.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.
Пять человек погибли от ракетного удара по телебашне вблизи Бабьего Яра

Пять человек погибли от ракетного удара по телебашне вблизи Бабьего Яра 01.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине 01.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
ЕС ввел санкции против Пескова, Сечина и других сторонников Путина

ЕС ввел санкции против Пескова, Сечина и других сторонников Путина 28.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры

Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры 28.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Мэр Киева Кличко опроверг информацию о том, что город окружен

Мэр Киева Кличко опроверг информацию о том, что город окружен 27.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Ситуация в Харькове контролируется украинскими властями

Ситуация в Харькове контролируется украинскими властями 27.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Германия выступила за частичное отключение России от SWIFT

Германия выступила за частичное отключение России от SWIFT 26.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Российские войска подошли вплотную к Киеву. DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Владимир Зеленский: Пришло время принять Украину в Евросоюз

Владимир Зеленский: Пришло время принять Украину в Евросоюз 26.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Россия исключена из конкурса Евровидение-2022

Россия исключена из конкурса "Евровидение-2022" 25.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
Война в Украине: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Война в Украине: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж 25.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
В Москве задержаны 600 участников акции против войны с Украиной

В Москве задержаны 600 участников акции против войны с Украиной 24.02.2022

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 24 февраля.
Война в Украине: Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой

Война в Украине: Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой 24.02.2022

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 24 февраля.
Президент и Рада одобрили введение ЧП в Украине

Президент и Рада одобрили введение ЧП в Украине 23.02.2022

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", Путин распорядился ввести туда войска. Эти решения вызвали резкое осуждение в мире. DW следит за событиями среды, 23 февраля.