Война в Украине: Утверждения о захвате Запорожской АЭС опровергнуты

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).

Наступление войск РФ на Киев замедлилось

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Наступление войск РФ на Киев замедлилось из-за сильного сопротивления ВСУ и проблем с логистикой, заявило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, по которым основная часть российских частей по-прежнему находится примерно в 30 км от столицы Украины. Вокруг Чернигова на севере страны и Харькова на северо-востоке продолжаются ожесточенные бои.

При этом российские военные фактически взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области. Как заявил и.о. мэра Александр Свидло, городские власти покинули здание исполкома после того, как туда вошли вооруженные люди, представившиеся российскими солдатами.

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В украинской госкомпании"Энергоатом"опровергли сообщение Минобороны РФ о взятии российскими войсками под контроль Запорожской АЭС, призвав "не обращать внимания на фейки". "ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, снабжая страну электроэнергией", - цитирует заявление госкомпании агентство "Українські Новини". На сайте компании 28 февраля сообщается, что "все четыре атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украиская - работают в штатном режиме ". ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Украине. Ранее войска РФ взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС.

Банк РФ резко повысил ключевую ставку

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Банк России на фоне агрессии против Украины и ответных западных санкций принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В сообщении, обнародованном в понедельник, 28 февраля, на сайте регулятора, говорится, что эта мера обеспечит стабильность цен и защитит сбережения россиян.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - говорится в документе.

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В Кельне вместо главного городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" пройдет антивоенная демонстрация и митинг за мир и против российской агрессии в Украине. Как сообщает оргкомитет кельнского карнавала, маршрут шествия будет почти совпадать с традиционным, вдоль него будут расставлены уже подготовленные ранее карнавальные сатирические повозки. В демонстрации примет участие премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst). Городские власти ожидают до 30 тысяч участников акции. Их призывают к сдержанному поведению и отказу от праздничного веселья.

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По данным украинского Генштаба, на утро 28 февраля потери российских войск, вторгнувшихся на территорию Украины, выросли ориентировочно до 5300 человек. В сообщении на странице Facebook Генштаба ВСУ отмечается, что эти данные проверяются, а подсчет потерь противника осложнен из-за высокой интенсивности боевых действий. Независимого подтверждения этих данных нет.

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Почти 400 тысяч человек уже покинули Украину, спасаясь от военных действий, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Только через погранпереход на границе со Словакией за последние 3,5 дня на территорию ЕС прошли около 25 тысяч беженцев. Эксперты прогнозируют, что их количество может увеличиться до 4-5 млн человек. Это грозит миграционным кризисом, по своим масштабам превышающим события 2015-2016 годов, когда в Европу прибыли до 2 млн человек, в основном из Сирии и Афганистана.

Немецкий таблоид Bild обратился к россиянам на русском языке

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Немецкий таблоид Bild обратился на русском языке с призывом к россиянам быть храбрыми, "выходя на демонстрации против своего президента". "На улицах своих городов вы защищаете свободу всего мира. Владимир Путин угрожает многим странам ядерным оружием. Он незаконно вторгся на территорию вашего братского народа в Украине. Взамен он позволил вашим сыновьям погибать на поле боя. Украинцы сражаются храбро - хоть и не хотят этого!" - сказано в тексте.

В коротком обращении отмечается, что на Западе впечатлены выступлениями россиян в Петербурге и Москве, которые выходят на улицы, хотя власти грозят избиениями и тюрьмой. "Мы не хотим с вами ссориться! Как это часто бывает в истории: народы хотят мира!.. Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне", - подытоживает Bild.

++08.42++

Европейским дочерним компаниям российского финансового конгломерата - Сбербанка - в ближайшем будущем грозит банкротство или его вероятность в свете новых санкций в отношении России. Такое заявление сделалЕвропейский центральный банк в ночь на понедельник, 28 февраля. Речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его "дочках" в Хорватии и Словении.

Фининститут столкнулся со значительным оттоком депозитов в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию банка, говорится в заявлении ЕЦБ. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, причем в распоряжении фининститута "нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний", отмечается в заявлении ЕЦБ.

Центральный банк России запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов

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Центральный банк России с 28 февраля запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов - как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на двух собеседников в профильной сфере. Решение принято в связи "со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов", говорится в предписании. Тем временем Московская биржа на фоне турбулентности из-за санкций Запада отменила утреннюю сессию торгов. Аукцион открытия начнется в 09.50 мск, основные торги - с 10.00.

++07.30++

Всемирный мобильный конгресс (MWC), ведущая европейская выставка коммуникационной индустрии, открылся 28 февраля в Барселоне - в этом году на ней нет российского павильона. Как передало агентство AFP, это связано с ответом устроителей MWC на вторжение РФ в Украину. Около десятка российских компаний ранее объявили о своем участии в выставке. Они допущены, однако в отличие от минувших лет не будут представлены в российском павильоне.

США скоординируют с союзниками дальнейший ответ на вторжение РФ в Украину

++07.19++

Президент США Джо Байден в 19.15 мск 28 февраля проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами Вашингтона, чтобы скоординировать дальнейший "совместный ответ" на вторжение России в Украину. Об этом сообщили в Белом доме.

++07.08++

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, которые позволяют пользователям получать информацию в режиме реального времени. Компания внесла изменения после консультаций с властями Украины, чтобы способствовать безопасности местных жителей.

Американская валюта торгуется на отметке около 113,5 рубля за доллар

++07.00++

Американская валюта торгуется на отметке около 113,5 рубля за доллар, а европейская - 127 рублей за евро на рынке Forex, передало агентство Bloomberg. По его данным, речь идет об исторических максимумах.

++06.45++

Член российской делегации на климатической онлайн-конференции ООН Олег Анисимов сказал в связи с войной РФ в Украине, что ему стыдно, что "россияне не смогли создать в своей стране институты гражданского общества, которые могли бы влиять на решения, принимаемые президентом и правительством". Мероприятие носило закрытый характер. Сам Анисимов позднее отметил, что произошла утечка. Он указал, что говорил не как член российской делегации, а как "человек, проживающий в России".

++06.30++

На фоне войны России в Украине стоимость нефти на мировых рынках резко выросла. Так, в ночь на 28 февраля цена барреля марки West Texas Intermediate (WTI) увеличилась более чем на пять процентов и достигла 96,23 доллара (86,13 евро). Цена североморской нефти марки Brent поднялась более чем на четыре процента - до 102,14 доллара (91 евро).

Президент Швейцарии заговорил о неожиданном шаге - возможном замораживании российского капитала

++06.20++

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заговорил о неожиданном шаге - возможном замораживании российского капитала в стране. "Весьма вероятно", что Федеральное собрание на внеочередном заседании 28 февраля примет соответствующее решение, привело слова Кассиса агентство SDA. По словам главы государства, проблема возможных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина также будет обсуждаться. Окончательное решение о замораживании капиталов должно быть принято с учетом нейтрального статуса Швейцарии.

++06.08++

Шахматный поединок в Нидерландах (фото из архива)

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выразила серьезную озабоченность в связи с военными действиями России в Украине. Федерация осудила любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов. В этой связи "никаких официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ проводиться в России и Беларуси не будет", указали в организации. Совет ФИДЕ осуждает любые публичные заявления любого члена шахматного сообщества, поддерживающие необоснованные военные операции, и передает дело гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова в Комиссию по этике и дисциплине, добавили в федерации.

DIHK: Вторжение России в Украину грозит серьезными последствиями для торговых отношений РФ и Германии

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Военное вторжение России в Украину грозит серьезными последствиями для торговых отношений РФ и Германии, считает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK)Петер Адриан (Peter Adrian). "Мы переживаем очень обширную блокаду в экономических отношениях", - приводят его слова издания медиагруппы Funke. Экономические последствия будут "значительными" для Германии, указал глава DIHK. В ряде "тяжелых случаев" под угрозой окажется дальнейшее существование базирующихся в ФРГ компаний, добавил Адриан. Он ожидает, что власти помогут таким фирмам, как и ранее в случае с пандемией.

++05.33++

ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Это следует из публикации в Официальном журнале Евросоюза. Таким образом санкции Брюсселя в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину вступили в силу.