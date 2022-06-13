Война в Украине: Сбербанк отключают от SWIFT

На 111-й день полномасштабной войны,развязанной Россией против Украины,российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 14 июня (время московское).

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В рамках шестого пакета санкций ЕС, принятых против России из-за ее вторжения в Украину, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от системы международных платежей SWIFT. С 12 марта 2022 года эта система передачи финансовых сообщений перестала оказывать услуги банкам ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанку, Совкомбанку, банку "Россия", Новикомбанку, а также госкорпорации ВЭБ.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его страна еще в июне получит статус кандидата на вступление в ЕС. От канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) он ожидает активной поддержки по этому вопросу, заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли он отказаться от части территории Украины ради заключения мира, Зеленский ответил, что сознание того, что в борьбе за защиту Украины погибают люди, причиняет боль, однако Украина "потеряет все, если она уступит России в этой войне".

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Из-за российского вторжения Украина в текущем году обработала на четверть меньше сельскохозяйственных площадей, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Однако урожая хватит для обеспечения собственных нужд страны, учитывая, что многие люди покинули Украину, спасаясь от войны, указал он. По словам Высоцкого, работа сельскохозяйственных предприятий затруднена не только из-за боевых действий, но и вследствие того, что из-за блокады экспорта понижается объем засева ориентированных на продажу за рубеж культур.

Хроника событий 13 июня 14:00 - 23:59 >>>

Хроника событий 13 июня 00:00 - 13:59 >>>

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