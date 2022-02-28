Война в Украине: Зеленский призывает срочно принять Украину в ЕС

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).

++13.10++

Принять Украину в ЕС экстренным образом, использовав для этого новую спецпроцедуру, призвал Владимир Зеленский. "Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами, а главное - быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что все это возможно", - заявил украинский президент в своем последнем видеообращении 28 февраля.

++11.58++

Министры обороны стран-членов Евросоюза проведут саммит по актуальной ситуации в Украине после ничем не спровоцированного нападения России, сообщил в своем микроблоге Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

++12.50++

Польша и страны Балтии просят Twitter, Facebook, Google и YouTube временно отключить аккаунты властей и госсми России и Беларуси. Об этом говорится в обращении премьер-министров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к руководству технологических корпораций.

Президент Зеленский призвал российских солдат сложить оружие

++12.40++

Президент Украины Владимир Зеленский по-русски призвал российских военных сложить оружие и дезертировать. "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook. По словам Зеленского, более 4500 российских солдат уже погибли после вторжения в Украину. Свое заявление он сделал перед началом переговоров украинской и российской делегации на украинско-белорусской границе.

++12.00++



Граждане Латвии смогут проходить военную службу в Украине на добровольной основе после регистрации в резерве Национальных вооруженных сил - соответствующую поправку в законодательство внес латвийский Сейм. Желающие "поддержать Украину и добровольно служить там, чтобы защитить независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это", заявил глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс.

++11.55++

Совет по правам человека ООН в понедельник проголосовал за проведение срочных дебатов вокруг ситуации на Украине.

За проведение дебатов проголосовали 29 стран, 13 воздержались от голосования и против этого выступили пять стран, сообщил "Интерфакс".

++11.50++

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области Беларуси, сообщили в белорусском госагентстве БелТА. "Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места переговоров", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Офиса президента Украины подтвердила, что украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями РФ.

Как сообщалось ранее, на территорию Беларуси она прибыли со стороны Польши.Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Наступление войск РФ на Киев замедлилось

++11.45++

Наступление войск РФ на Киев замедлилось из-за сильного сопротивления ВСУ и проблем с логистикой, заявило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, по которым основная часть российских частей по-прежнему находится примерно в 30 км от столицы Украины. Вокруг Чернигова на севере страны и Харькова на северо-востоке продолжаются ожесточенные бои.

При этом российские военные фактически взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области. Как заявил и.о. мэра Александр Свидло, городские власти покинули здание исполкома после того, как туда вошли вооруженные люди, представившиеся российскими солдатами.

++11.10++

Запорожская АЭС

В украинской госкомпании"Энергоатом"опровергли сообщение Минобороны РФ о взятии российскими войсками под контроль Запорожской АЭС, призвав "не обращать внимания на фейки". "ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, снабжая страну электроэнергией", - цитирует заявление госкомпании агентство "Українські Новини". На сайте компании 28 февраля сообщается, что "все четыре атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украиская - работают в штатном режиме ". ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Украине. Ранее войска РФ взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС.

Банк РФ резко повысил ключевую ставку

++11.10++

Банк России на фоне агрессии против Украины и ответных западных санкций принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В сообщении, обнародованном в понедельник, 28 февраля, на сайте регулятора, говорится, что эта мера обеспечит стабильность цен и защитит сбережения россиян.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - говорится в документе.

++10.55++

В Кельне вместо главного городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" пройдет антивоенная демонстрация и митинг за мир и против российской агрессии в Украине. Как сообщает оргкомитет кельнского карнавала, маршрут шествия будет почти совпадать с традиционным, вдоль него будут расставлены уже подготовленные ранее карнавальные сатирические повозки. В демонстрации примет участие премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst). Городские власти ожидают до 30 тысяч участников акции. Их призывают к сдержанному поведению и отказу от праздничного веселья.

++10.30++

По данным украинского Генштаба, на утро 28 февраля потери российских войск, вторгнувшихся на территорию Украины, выросли ориентировочно до 5300 человек. В сообщении на странице Facebook Генштаба ВСУ отмечается, что эти данные проверяются, а подсчет потерь противника осложнен из-за высокой интенсивности боевых действий. Независимого подтверждения этих данных нет.

++09.30++

Почти 400 тысяч человек уже покинули Украину, спасаясь от военных действий, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Только через погранпереход на границе со Словакией за последние 3,5 дня на территорию ЕС прошли около 25 тысяч беженцев. Эксперты прогнозируют, что их количество может увеличиться до 4-5 млн человек. Это грозит миграционным кризисом, по своим масштабам превышающим события 2015-2016 годов, когда в Европу прибыли до 2 млн человек, в основном из Сирии и Афганистана.

Немецкий таблоид Bild обратился к россиянам на русском языке

++09.05++

Немецкий таблоид Bild обратился на русском языке с призывом к россиянам быть храбрыми, "выходя на демонстрации против своего президента". "На улицах своих городов вы защищаете свободу всего мира. Владимир Путин угрожает многим странам ядерным оружием. Он незаконно вторгся на территорию вашего братского народа в Украине. Взамен он позволил вашим сыновьям погибать на поле боя. Украинцы сражаются храбро - хоть и не хотят этого!" - сказано в тексте.

В коротком обращении отмечается, что на Западе впечатлены выступлениями россиян в Петербурге и Москве, которые выходят на улицы, хотя власти грозят избиениями и тюрьмой. "Мы не хотим с вами ссориться! Как это часто бывает в истории: народы хотят мира!.. Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне", - подытоживает Bild.

++08.42++

Европейским дочерним компаниям российского финансового конгломерата - Сбербанка - в ближайшем будущем грозит банкротство или его вероятность в свете новых санкций в отношении России. Такое заявление сделалЕвропейский центральный банк в ночь на понедельник, 28 февраля. Речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его "дочках" в Хорватии и Словении.

Фининститут столкнулся со значительным оттоком депозитов в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию банка, говорится в заявлении ЕЦБ. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, причем в распоряжении фининститута "нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний", отмечается в заявлении ЕЦБ.

Центральный банк России запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов

++07.40++

Центральный банк России с 28 февраля запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов - как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на двух собеседников в профильной сфере. Решение принято в связи "со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов", говорится в предписании. Тем временем Московская биржа на фоне турбулентности из-за санкций Запада отменила утреннюю сессию торгов. Аукцион открытия начнется в 09.50 мск, основные торги - с 10.00.

++07.30++

Всемирный мобильный конгресс (MWC), ведущая европейская выставка коммуникационной индустрии, открылся 28 февраля в Барселоне - в этом году на ней нет российского павильона. Как передало агентство AFP, это связано с ответом устроителей MWC на вторжение РФ в Украину. Около десятка российских компаний ранее объявили о своем участии в выставке. Они допущены, однако в отличие от минувших лет не будут представлены в российском павильоне.

США скоординируют с союзниками дальнейший ответ на вторжение РФ в Украину

++07.19++

Президент США Джо Байден в 19.15 мск 28 февраля проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами Вашингтона, чтобы скоординировать дальнейший "совместный ответ" на вторжение России в Украину. Об этом сообщили в Белом доме.

++07.08++

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, которые позволяют пользователям получать информацию в режиме реального времени. Компания внесла изменения после консультаций с властями Украины, чтобы способствовать безопасности местных жителей.