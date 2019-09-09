 ВОЗ сообщает о миллионах смертей в год из-за небезопасной медпомощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2019

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Мир

ВОЗ сообщает о миллионах смертей в год из-за небезопасной медпомощи

Ежеминутно пять человек умирают из-за неправильного оказания медицинской помощи, заявил гендиректор ВОЗ. Ее эксперты оценивают ущерб от ошибочного назначения и использования лекарств в десятки миллионов евро.

Череп и скрещенные кости на бело-красной пилюле

Несоблюдение правил безопасности при оказании медицинской помощи ежегодно приводит к смертям миллионов пациентов. Только в странах с низким и средним уровнем доходов это становится причиной 2,6 млн смертей в год, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 14 сентября.

Речь идет о не менее чем пяти летальных исходах каждую минуту, подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Действия медиков не должны причинять вред никому, добавил он.

Самые серьезные ошибки - при диагнозе и назначении лекарств

Четверым из десяти пациентов наносится вред при первичной и амбулаторной медпомощи, отмечают эксперты ВОЗ. По их данным, наиболее пагубные врачебные ошибки связаны с постановкой диагноза, назначением и использованием лекарств. Организация оценивает годовой ущерб лишь от лекарственных ошибок в 42 млрд долларов (в пересчете - 37,8 млрд евро - Ред.).

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Кроме того, до четверти пациентов получают осложнения из-за несоблюдения правил безопасности при хирургических процедурах, подчеркивают эксперты. Это ежегодно ведет к одному миллиону смертей во время операции или сразу после нее.

ВОЗ призвала страны во всем мире незамедлительно принять меры по снижению вреда, наносимого пациентам. Организация особо выделила существенную экономию средств, к которой могут привести инвестиции в повышение безопасности пациентов. Затраты, направленные на предотвращение ущерба, гораздо ниже затрат на лечение после причиненного вреда, отметили в ВОЗ.

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