 Возросло количество депортаций беженцев из ФРГ в другие страны ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 21.01.2019

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Германия

Возросло количество депортаций беженцев из ФРГ в другие страны ЕС

За первые 11 месяцев 2018 года из Германии в другие страны ЕС выслали рекордное число - 8658 беженцев. Основанием для этого является Дублинское соглашение.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

Германские власти в 2018 году перенаправили в другие страны Евросоюза как никогда много беженцев. С января по конец ноября из Германии были высланы 8658 подлежащих депортации нелегальных мигрантов, сообщает в понедельник, 21 января, издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МВД Германии. Годом ранее высланы были 7102 человека. Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

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По данным Süddeutscher Zeitung, в 2018 году в каждом третьем случае, который рассматривало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), речь идет о положениях Дублинского соглашения. Суммарно с января по ноябрь 2018 года BAMF 51 558 раз обращалось к другим государствам ЕС с просьбой принять беженцев, которые оказались в Германии. В 35 375 случаях на запросы был дан положительный ответ. Чаще всего, почти в каждом третьем случае, беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. В Германию были перенаправлены 7205 беженцев, из них почти половина прибыла из Греции.

Депутат от Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke), которая направила запрос в BAMF, охарактеризовала возросшее количество депортаций как "плохую новость". С ее точки зрения, попытка "несправедливую систему всеми способами воплотить на практике" является "просто бесчеловечной".

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