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Возобновляемые источники энергии

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
OMSK, RUSSIA - AUGUST 2, 2021: A view of a solar power plant of the Gazpromneft-Omsk Refinery, a subsidiary of the Gazprom Neft Russian oil producer. Gavriil Grigorov/TASS

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома? 22.10.2021

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.

Ein Windpark in Brandenburg. (Luftaufnahme mit einer Drohne). (zu dpa: «Stilllegungen von mehr als 400 Windkraftanlagen angekündigt») +++ dpa-Bildfunk +++

С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов 21.10.2021

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
Eine Wärmepumpe und Solarkollektoren, aufgenommen am 18.06.2013 auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Göppingen (Baden-Württemberg). Die elektrisch betriebene Luft/Wasser Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft die enthaltene Wärme. Zur Steigerung der Temperatur wird der Dampf eines Kältemittels verdichtet, sodass sie hoch genug ist für die Heizung und Trinkwassererwärmung Foto: Daniel Maurer/dpa | Verwendung weltweit

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем 15.10.2021

Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.

Blick auf eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem Kerosin. Die Anlage im Emsland produziert den Kraftstoff für Flugzeuge synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom von Windrädern aus dem Umland, Abfall-CO2 aus Lebensmittelresten einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft. +++ dpa-Bildfunk +++

Без нефти: в ФРГ начали производить керосин путем электролиза воды 06.10.2021

Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.

Mai 2019 Wasserstoff kann man tanken wie Diesel und Benzin

Украинский водород для Европы: видение будущего или мыльный пузырь? 03.10.2021

Операторы украинских газопроводов, которые вскоре могут потерять транзит российского газа, вынашивают планы транспортировать водород. Каковы шансы Украины стать крупным экспортером "зеленого" топлива?
epa04978816 A worker turns a tap at the gas-compressor station in Mryn village, about 130 km of Kiev, Ukraine, 15 October 2015. Russia's state-run natural gas export monopoly, Gazprom, resumed deliveries to Ukraine after a 234-million-dollar prepayment, Gazprom's head Alexei Miller told journalists. 'Ukraine has requested the maximum supply regime of 114 million cubic metres per day,' Miller said, according to the Interfax news agency. Russia cut off its deliveries to Ukraine in July after the sides failed to agree on pricing, but a deal was clinched last month for supplies for the upcoming winter. Ukrainian state gas company Naftogaz agreed to buy the supplies for 232 dollars per thousand cubic metres between 01 October and 31 March - down from a contractual price of 251 dollars. Cash-strapped Ukraine has been heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for gas to Western Europe. The European Union brokered the deal amid strains about the conflict in eastern Ukraine. EPA/ROMAN PILIPEY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Можно ли заменить газ в украинской ГТС на "зеленый" водород? 07.08.2021

В ЕС все активнее говорят о водороде для перехода на "зеленую" энергетику. Именно он способен заменить газ, уголь и другие энергоносители. В выигрыше может оказаться и Украина.
Hier verdichten. Unterkannte des Fotos bitte die Hofanlage. Rechter Rand vom Bild die grüne Biogasanlage. Im Hintergrund sieht man dann die Windanlagen links Sprakebüll: Landwirtschaftlicher Betrieb, Biogasanlage und Firmensitz von Sonnenenergie Andresen GmbH. Im Hintergrund Wind und Solarparks von Sprakebüll Stichwörter: Sprakebüll, Solarenergie; Photovoltaik, Fotovoltaik Quelle: SEA, Rechtefrei

Шпракебюлль: поселок, где будущее "зеленой" энергетики уже наступило 06.08.2021

В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
Ein Volkswagen e-Golf lädt an einer öffentlichen Ladesäule für Elektroautos in der Innenstadt. (Zu dpa E-Autos für Hersteller und Käufer weiter teuer) +++ dpa-Bildfunk +++

Каждый шестой электромобиль в мире сделан в Германии 01.08.2021

Доля немецких компаний в сегменте электромобилей во втором квартале 2021 года достигла 17 процентов. При этом наибольшим спросом электромобили пользуются в Китае.
Ein Lotsenboot passiert am 02.11.2012 den Windpark am Wybelsumer Polder in Emden (Niedersachsen). Foto: Ingo Wagner | Verwendung weltweit

Мировая ветроэнергетика: деловые настроения достигли максимума 11.06.2021

Производители ветрогенераторов и операторы ветропарков чувствуют рост спроса в ключевых регионах планеты, особенно в Азии и США, и уверены в перспективах "зеленого" водорода.
10/03/2005 Atomkraftwerk Hamm-Uentrop, Hochtemperaturreaktor HTR, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Hamm | nuklear power station Hamm Uentrop, high temprature reactor HTR, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Hamm

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС 09.06.2021

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
31.05.2021 Der neue Photovoltaik-Park des Unternehmens Enerparc wird offiziell in Betrieb genommen. (Aufnahme mit einer Drohne). Die Unternehmen Enerparc und die Deutschen Bahn haben einen Stromliefervertrag über jährlich 80 Gigawattstunden abgeschlossen. Der Solar-Park auf einer Fläche von rund 91 Hektar soll in den nächsten 30 Jahren Strom für die Bahn liefern.

Энергия солнца - для немецких поездов (фото) 02.06.2021

Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
Ein Tieflader mit einer riesigen Kabeltrommel steht an der Baustelle. In der Nähe von Büsum wird der Bau der Stromtrasse «NordLink» fortgesetzt. Die rund zwei Milliarden Euro teure Leitung soll dem Austausch erneuerbarer Energien zwischen Deutschland und Norwegen dienen.

Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГЭС Норвегии 28.05.2021

Зеленой энергетике нужно решить проблему хранения избыточной электроэнергии. Линия электропередачи в Северном море поможет выравнивать графики нагрузки энергосистем двух стран.
ausgetrockneter Seeboden im Gebiet des Aralsees, Usbekistan, Karakalpakstan, Aralsee | Aral Lake, sea bed dried up, Uzbekistan, Karakalpakstan, Aralsee picture alliance / blickwinkel/G. Pohl

Как гимназист заставил правительство ФРГ климат оберегать 12.05.2021

Конституционный суд Германии поддержал молодых истцов и обязал правительство страны предпринять больше усилий по сокращению эмиссии СО2. Новый законопроект был разработан в рекордные сроки.
ARCHIV - 01.04.2019, Niedersachsen, Laatzen: «H2» steht bei der Eröffnung einer Wasserstofftankstelle im Stadtgebiet Hannover auf einer Tankklappe. (Zu dpa: « Großes Potenzial, triste Realität: Wasserstoffautos sind kaum gefragt») Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Бумажный" водоробус для Путина, или Водородные амбиции России 04.05.2021

В России поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.
Unfinished remains of the Nuclear Power Plant are seen in Zarnowiec, Poland on 9th September 2011. The Zarnowiec Nuclear Power Plant was supposed to be the first nuclear power plant in Poland. Due to changes in the economical and political situation in Poland after 1989, as well as public protests in the late 1980s and early '90s which escalated in the wake of the Chernobyl disaster, the construction was cancelled. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto)

Польша намерена построить новые АЭС. Почему это беспокоит Германию? 28.03.2021

Польша делает ставку на ядерную энергетику. Варшава планирует построить две АЭС и запустить первый энергоблок уже в 2033 году. Германия, однако, видит в этому угрозу своей безопасности.
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