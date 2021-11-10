Возобновляемые источники энергии

Можно ли заменить газ в украинской ГТС на "зеленый" водород?

В ЕС все активнее говорят о водороде для перехода на "зеленую" энергетику. Именно он способен заменить газ, уголь и другие энергоносители. В выигрыше может оказаться и Украина.