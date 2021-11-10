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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.
К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.
Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.
Операторы украинских газопроводов, которые вскоре могут потерять транзит российского газа, вынашивают планы транспортировать водород. Каковы шансы Украины стать крупным экспортером "зеленого" топлива?
В ЕС все активнее говорят о водороде для перехода на "зеленую" энергетику. Именно он способен заменить газ, уголь и другие энергоносители. В выигрыше может оказаться и Украина.
В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
Доля немецких компаний в сегменте электромобилей во втором квартале 2021 года достигла 17 процентов. При этом наибольшим спросом электромобили пользуются в Китае.
Производители ветрогенераторов и операторы ветропарков чувствуют рост спроса в ключевых регионах планеты, особенно в Азии и США, и уверены в перспективах "зеленого" водорода.
Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
Зеленой энергетике нужно решить проблему хранения избыточной электроэнергии. Линия электропередачи в Северном море поможет выравнивать графики нагрузки энергосистем двух стран.
Конституционный суд Германии поддержал молодых истцов и обязал правительство страны предпринять больше усилий по сокращению эмиссии СО2. Новый законопроект был разработан в рекордные сроки.
В России поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.
Польша делает ставку на ядерную энергетику. Варшава планирует построить две АЭС и запустить первый энергоблок уже в 2033 году. Германия, однако, видит в этому угрозу своей безопасности.
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