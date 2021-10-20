Возмутительница спокойствия: Нобелевской лауреатке Эльфриде Елинек - 75 лет

Экономический кризис, атомная катастрофа, беженцы, терроризм, Трамп, MeToo, коронавирус - кажется, что австрийская писательница и драматург Эльфрида Елинек (Elfriede Jelinek), которой 20 октября исполнилось 75 лет, берет темы для своих произведений в лентах новостей. Текстов у нее действительно много, они на самом деле на злобу дня, но произведения этой Нобелевской лауреатки по литературе гораздо глубже и острее простого репортажного реагирования на события в мире: подобно хирургическому скальпелю, они уходят в самую плоть неспокойной современной истории и нездорового социального тела.
И это нравится далеко не всем. Своим язвительным, провокационным, иногда презрительным стилем она настроила против себя полстраны: многие на родине считают Елинек радикальной феминисткой и провокатором. Ее жесткие слова в адрес правых националистов и популистов периодически вызывают шквал враждебных комментариев со стороны некоторых политиков и бульварной прессы, которая изощряется в оскорбительных эпитетах в адрес писательницы - от "осквернителя искусства и культуры" до "красного порнографа".
Вообще у Елинек особый статус среди современных авторов - своей антипатии к писательнице из-за ее якобы чернушных" произведений не скрывают многие критики и читатели и за пределами Австрии. "На самом деле ей важно то, что выражает язык, а именно - механизмы отчуждения, угнетения и властных отношений", - говорит литературовед Пиа Янке о творчестве автора. В последние годы, по словам Янке, тексты Елинек приобрели более сдержанный и пессимистический настрой.
"Страх - моя самая большая боль"
В последние годы вместо Елинек на людях появляется кукловод Николаус Хабьян с куклой, изображающей писательницу
Елинек продолжает писать: стихи, сценарии, судебные отчеты, переводы, либретто, прозу и пьесы. Ее невероятная продуктивность и потребность в коммуникации посредством литературы сильно контрастируют с замкнутым образом жизни между домом в лесном пригороде Вены и Мюнхеном, где живет ее муж Готфрид Хюнгсберг.
На публике (по крайней мере, в телевизионной трансляции) она появлялась в последний раз на вручении Нобелевской премии по литературе в 2004 году. В Стокгольм она не поехала из-за страхов оказаться в толпе. И даже на ее собственный гала-прием она не пришла.
Страх продолжает оставаться серьезным препятствием в ее жизни, сообщила она итальянской газете La Repubblica в прошлом году в одном из своих чрезвычайно редких интервью: "На самом деле это моя самая большая боль". В последние годы вместо нее на людях появляется кукловод Николаус Хабьян с куклой, изображающей Елинек и принимающей за нее награды, агитирующей или читающей тексты со сцены.
Постмодернистка с тягой к сублимации
Эльфриде Елинек родилась 20 октября 1946 года в Австрии. Ее воспитанием занималась строгая и требовательная мать из зажиточной католической семьи. С детства Елинек не отмечала свои дни рождения, рассказала она в 2016 году австрийскому журналу News: "Для моей матери день рождения не имел значения, важны были только успехи".
Роман "Пианистка" принес Елинек мировую известность
Музыкально одаренная девочка брала уроки балета и научилась играть на нескольких инструментах. В тринадцать лет ее взяли на учебу в Венскую консерваторию. Потом были нервные срывы и несколько семестров истории искусства и театра в Венском университете. Новые приступы страха вынудили ее провести год дома в полной изоляции. В это время она начинает писать.
В 1970 году вышел ее первый роман "мы приманка, детка!" в стиле пародии на криминальное и популярное чтиво. Радикальный постмодернизм новичка не остался незамеченным. Последовавшие романы "Любовницы", и "Перед закрытой дверью" заставили всех говорить о новой величине в немецкоязычной литературе.
Мировую известность Елинек принес роман "Пианистка", опубликованный в 1983 году. В гнетущей истории учительницы музыки, зависящей и страдающей от своей властной матери, нетрудно было угадать автобиографические черты. Экранизация романа австрийского режиссера Михаэля Ханеке с Изабель Юппер в главной роли получила на Каннском кинофестивале в 2001 году сразу три награды, включая Гран-при. Несмотря на то, что у Елинек много женских персонажей и образов, она всегда возражала против того, чтобы быть причисленной к писательницам-феминисткам.
Спектакль в Немецком театре в Гамбурге по пьесе Елинек "Шум. Слепое видение. Слепые видят!"
Другой ее важный лейтмотив - социальная критика и особенно критика Австрии за ее нежелание преодолевать свое нацистское прошлое. Представители правого крыла австрийского политического спектра заклеймили ее как "ненавистницу" своей страны. "Роман "Дети мертвых", безусловно, является моей самой важной работой. В ней есть все, что я хотела сказать: на самом деле было бы достаточно издать одну книгу", - сказала Елинек в интервью в 2004 году.
Собственная форма театра
На театральной сцене часто ставят ее "Контракты торговца", "Ярость" и "Подлежащие защите" - пьесы о финансовом кризисе, терактах в Париже и мигрантах в Европе. Поводом для написанной в 2020 году пьесы "Шварцвассер" стал "Ибицагейт" - политический скандал в Австрии, приведший в 2019 году к распаду правящей коалиции и досрочным выборам. А ее новая пьеса "Шум", премьера которой состоялась в Немецком театре (Deutsches Schauspielhaus) в Гамбурге в начале июня 2021 года, - это полифония голосов, звучащих во времена пандемии коронавируса и обсуждающих новости, объяснения, слухи и теории заговора, связанные с ковидом.
"Я считаю, что Елинек имеет для театра такое же значение, как Брехт или Беккет, потому что она создала свою собственную форму театра", - говорит ее немецкий издатель Нильс Таберт (Nils Tabert) из Rowohlt Verlag.
Кажется, что у себя на родине и в Германии писательница была удостоена всех значимых литературных наград. В 1986 году ее наградили премией имени Генриха Бёлля, присуждаемой городом Кельном, в 1988 году она получила премию имени Георга Бюхнера - самую важную литературную награду. В 2002 и в 2004 годах пьесы Елинек стали победителями главной немецкой драматургической премии, которую вручают в Мюльхайме. А в октябре 2021 года Венская сценическая ассоциация удостоила Елинек театральной премии имени Иоганна Нестроя - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. По всей видимости, каждая страна получает тех писателей, которых она заслуживает. У Австрии есть Эльфрида Елинек.
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Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт
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Автор: Дарья Брянцева