 Возможный заказчик убийства херсонской активистки Гандзюк отпущен под залог | Новости из Германии об Украине | DW | 16.02.2019

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Украина

Возможный заказчик убийства херсонской активистки Гандзюк отпущен под залог

Подозреваемого в заказе и организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, выпустили под залог в 2,5 млн гривен. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Владислава Мангера подозревают в организации убийства активистки

Владислава Мангера подозревают в организации убийства активистки

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в пятницу, 15 февраля, вышел из СИЗО. Защита внесла за него залог в 2,5 миллиона гривен. "Никаких претензий ни к кому не имею. Готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам надо меньше в прессе писать ерунды, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - цитирует Мангера агентство "Интерфакс Украина".

Контекст

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Покушение на Екатерину Гандзюк

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую с тяжелыми ожогами доставили в местную больницу, но позже перевели в Киев. 4 ноября Гандзюк умерла. После этого следователи изменили квалификацию преступления на "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ". 6 ноября Верховная рада поддержала постановление о создании временной следственной комиссии для расследования нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения как покупателя серной кислоты. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал по подозрению в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог. 

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