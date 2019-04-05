 Возможную связь депутата АдГ с Кремлем должен рассмотреть совет бундестага | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2019

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Германия

Возможную связь депутата АдГ с Кремлем должен рассмотреть совет бундестага

По мнению вице-председателя парламента, Маркус Фронмайер должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер

Совет старейшин бундестага должен прояснить ситуацию с возможными связями с Кремлем депутата парламента от правопопулистской немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier) .

Об этом заместитель председателя германского парламента социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) заявил в интервью Bild am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 7 апреля.

"Соответствуют ли обвинения действительности, должно быть прояснено на уровне совета старейшин", - подчеркнул он. По мнению Оппермана, Фронмайер, по всей видимости, должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

"Программный документ из администрации Путина"

Как сообщил гамбургский еженедельник Der Spiegel 6 апреля, в материалах якобы из администрации президента России Владимира Путина, курсировавших в преддверии выборов в германский бундестаг в 2017 году и полученных теперь журналом и другими западными СМИ, Фронмайер еще до его избрания в парламент характеризовался как будущий депутат, "который будет находиться под абсолютным контролем".

Контекст

Депутат бундестага Маркус Фронмайер сообщил, что его референт Мануэль Оксенрайтер сам предложил расторгнуть трудовой договор, чтобы "не бросать тень на политика". (18.01.2019)

Попытки Москвы повлиять на немецких политиков оказались масштабнее, чем предполагалось. Это следует из расследования, одним из участников которого был журнал Der Spiegel. (05.04.2019)

По данным Der Spiegel, документ был направлен по электронной почте одному из высокопоставленных представителей администрации президента РФ 3 апреля 2017 года. В качестве конкретного проекта предлагалось оказать поддержку кандидату в бундестаг от АдГ Маркусу Фронмайеру (Markus Frohnmaier), который уже тогда отличался пророссийскими взглядами. Авторы документа высоко оценивали шансы Фронмайера на успех на выборах.

Один из бывших высокопоставленных сотрудников германской разведки в интервью Der Spiegel и ZDF назвал этот программный документ достоверным, учитывая его характер и структуру. Он также отметил, что уже видел подобные документы, которые, по его словам, укладываются в стратегию России, направленную на ослабление Евросоюза.

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