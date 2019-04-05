Возможную связь депутата АдГ с Кремлем должен рассмотреть совет бундестага

Совет старейшин бундестага должен прояснить ситуацию с возможными связями с Кремлем депутата парламента от правопопулистской немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier) .

Об этом заместитель председателя германского парламента социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) заявил в интервью Bild am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 7 апреля.

"Соответствуют ли обвинения действительности, должно быть прояснено на уровне совета старейшин", - подчеркнул он. По мнению Оппермана, Фронмайер, по всей видимости, должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

"Программный документ из администрации Путина"

Как сообщил гамбургский еженедельник Der Spiegel 6 апреля, в материалах якобы из администрации президента России Владимира Путина, курсировавших в преддверии выборов в германский бундестаг в 2017 году и полученных теперь журналом и другими западными СМИ, Фронмайер еще до его избрания в парламент характеризовался как будущий депутат, "который будет находиться под абсолютным контролем".

По данным Der Spiegel, документ был направлен по электронной почте одному из высокопоставленных представителей администрации президента РФ 3 апреля 2017 года. В качестве конкретного проекта предлагалось оказать поддержку кандидату в бундестаг от АдГ Маркусу Фронмайеру (Markus Frohnmaier), который уже тогда отличался пророссийскими взглядами. Авторы документа высоко оценивали шансы Фронмайера на успех на выборах.

Один из бывших высокопоставленных сотрудников германской разведки в интервью Der Spiegel и ZDF назвал этот программный документ достоверным, учитывая его характер и структуру. Он также отметил, что уже видел подобные документы, которые, по его словам, укладываются в стратегию России, направленную на ослабление Евросоюза.

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