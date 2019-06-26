 Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.06.2019

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Европа

Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши

Россияне вернулись в ПАСЕ без дополнительных условий и ограничений. В знак протеста делегации семи стран покинули заседание. Подробности - в репортаже DW.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, окончательно прекратила пятилетнее противостояние с Россией. Депутаты ассамблеи поддержали резолюцию, предлагающую без каких-либо ограничений и дополнительных условий подтвердить полномочия российской делегации. При этом ни один из пунктов семи резолюций, принятых в ПАСЕ по Украине и ставших основанием для ввода и продолжения санкций против России, Москва не выполнила. Однако в тексте резолюции об аннексии Крыма и вооруженной агрессии России в Донбассе не упоминается. Единственный конкретный призыв к российским властям, касающийся Украины, - освободить 24 моряков, захваченных в Керченском заливе.

Все поправки, в которых предлагалось ввести хотя бы минимальные ограничения для российской делегации, например, запретить выступать во время свободных дебатов, вносить поправки, инициировать резолюции, были отклонены большинством голосов.

Цель и средства

В течение нынешней сессии ПАСЕ складывалось впечатление, что желание влиятельных сил в ассамблее немедленно вернуть российскую делегацию любой ценой было так сильно, что они были готовы закрыть глаза на требования регламента, пренебрегать собственными же резолюциями и забыть об основополагающих принципах Совета Европы. А голосование о подтверждении полномочий российской делегации, по замечанию латвийской депутата Линды Озола, стало моментом истины для ассамблеи.

Принципиальная дискуссия во время дебатов развернулась между сторонниками полного и безусловного подтверждения полномочий россиян и между теми, кто убеждал, что нужно ввести хотя бы какие-то ограничения для делегации России в ПАСЕ. К последним относился и докладчик по этому вопросу, председатель мониторингового комитета, британский депутат-консерватор сэр Роджер Гейл.

Мнение докладчика не учли

В  докладе, сопровождавшем резолюцию, сэр Гейл отмечает, что "подтверждение полномочий без приостановления определенных прав российской делегации будет чрезмерно снисходительным из-за бесспорных нарушений, которых ассамблея не может не замечать". "Это пошлет ложный сигнал и будет восприниматься как награда за отсутствие сотрудничества с Ассамблеей на протяжении более четырех последних лет", - считает Гейл.

Однако резолюция - это плод коллективного авторства членов мониторингового комитета, и мнение докладчика не учли. В результате ассамблее было предложено подтвердить полномочия россиян без ограничений, призвав их оплатить взносы в бюджет СЕ и начать активное сотрудничество с мониторинговым органами ПАСЕ. Упоминания об аннексии Крыма, войне в Донбассе и Грузии в документе стыдливо спрятали за безликими номерами резолюций, посвященных этим драматическим событиям, призывая РФ "выполнить все рекомендации".

Недвусмысленные намеки

В результате этого докладчик заявил, что будет голосовать против своей резолюции. Его разочаровало то, что депутаты не поддержали поправки об ограничении прав россиян. "Мы остались без денег и предлагаем продать наши принципы тем, кто готов достать деньги из кармана", - возмутился Гейл.

Контекст

Немецкий политик Андреас Ник считает, что возвращение России в ПАСЕ пойдет на пользу российским гражданам. Об этом он сказал в интервью DW. (26.06.2019)

ПАСЕ перед дилеммой: пойти на компромисс, вернув Москве полномочия в ассамблее, или сохранить санкции, что грозит выходом РФ из Совета Европы. Что думают об этом правозащитники? (24.06.2019)

Принятая Парламентской ассамблей Совета Европы резолюция, позволяющая России вернуться в ПАСЕ, вызвала неоднозначную реакцию в Германии. На конференции в Берлине прозвучала и резкая критика. (26.06.2019)

Известие о фактическом возвращении российской делегации в ПАСЕ разочаровало украинских политиков. Некоторые даже назвали это решение провалом нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе. (25.06.2019)

По его словам, "некоторые из тех, кто сидит сейчас в президиуме, сегодня говорили мне, что деньги нам нужны больше, чем принципы". В президиуме ПАСЕ, кроме двух высокопоставленных чиновников из секретариата, сидели генсек СЕ Торбьерн Ягланд и президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье. После этих слов Паскье заметила: "Сэр Гейл, вы превысили полномочия докладчика".

Специфические санкции

Санкции ПАСЕ не имеют ничего общего с санкциями ЕС, пытался убедить присутствующих немецкий депутат, социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe). "Мы никогда не признаем аннексии Крыма, просто наша организация существует для того, чтобы продвигать диалог, а санкции ЕС будут действовать", - заявил он.

По мнению словацкого депутата от группы либералов Мартина Полячека, за пять лет своего отсутствия в ассамблее "Россия не выполнила своего домашнего задания, которое было сформулировано в семи резолюциях". "Российские власти к ним даже не притронулись", - отметил Полячек.

Российские условия для диалога

Но тут взял слово глава российской делегации Петр Толстой. "Ни у кого нет права давать уроки России, мы не ученики, чтобы выполнять какие-то домашние задания. Для нас важно начинать диалог на равных", - заявил он. Толстой отметил, что "верховенства права и права человека - это главные ценности для Российской Федерации", а если этого в ПАСЕ не замечают, то это потому, что "большая часть Европы находится в плену украинской дезинформации".

После Толстого на дебатах выступали Леонид Слуцкий, Леонид Калашников и Светлана Журова. Эти трое российских депутатов находятся под визовыми санкциями ЕС, потому что в марте 2014 поддержали введение российских войск в украинский Крым. Словам этих политиков о диалоге, открытости России и желании обсуждать сложные проблемы верилось с трудом. Особенно украинским депутатам.

Делегации 7 стран покинули заседание ПАСЕ

"Печально, что те, кто когда-то говорил об ответственности России за ее поступки, теперь делает все, чтобы она ее избежала. И дело здесь не в Украине, потому что мы будем бороться дальше, с вами или без вас, но сможет ли ПАСЕ после этого решения сохранить свой авторитет в глазах миллионов европейцев?" - спросил коллег украинский депутат Сергей Кираль.

Свидетельством того, что безусловное возвращение России в ПАСЕ стало новой страницей в истории Совета Европы, стал демарш делегаций семи государств-членов. В знак протеста было зачитано заявление, в котором говорится, что действия ПАСЕ по отношению к России "противоречат основным ценностям Совета Европы и его уставу". После этого делегации Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии покинули сессионный зал во Дворце Европы.

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