Возвращение России в Африку - пиар: политолог о саммите в Сочи

Эксперт по Африке Леонид Исаев не ждет прорыва в вопросе присутствия России в Африке после саммита в Сочи. Своим мнением он поделился в интервью DW.
Российский политолог, доцент департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Леонид Исаев скептически относится к перспективам российского возвращения в Африку, чему был посвящен саммит Россия - Африка. В интервью DW эксперт по Африке рассказал, в чем он видит главные задачи, которые Кремль ставил при проведения форума в Сочи.
DW: Можно ли уже подвести какие-то итоги саммита Россия - Африка? И зачем он, с вашей точки зрения, понадобился Кремлю?
Леонид Исаев: Итоги, наверное, пока рано подводить, потому что нужно все-таки посмотреть, какой выхлоп из этого всего получится, прежде всего с экономической точки зрения. А зачем он был нужен - я думаю, это такая геополитическая пиар-акция, что вполне логично вписывается и в то, что Россия проводит на Ближнем Востоке - анонсировать (только анонсировать, конечно) наше возвращение в Африку. С политической точки зрения, это одна из основных задач, которая ставилась.
А с точки зрения экономики - я думаю, что здесь еще была цель продвинуть те проекты и тех людей, которые находятся в окружении нашего президента и имеют какие-то контракты, либо имеют какие-то желания развить свои связи с Африкой. Этому был посвящен саммит, который проходил в Сочи параллельно с форумом. Поэтому Путин лично выступал в качестве лоббиста своего окружения, которое имеет интересы в Африке. Так что, я думаю, что эти две цели - политическая и экономическая - были основными.
Показать миру, что мы возвращаемся, - вовсе не обязательно значит, что мы туда возвращаемся, но картинка хорошая. И показать собственной публике, что мы туда возвращаемся. Потому что публика это воспринимает, как выяснилось, как возвращение на Ближний Восток. Пусть даже российская аудитория в этом ничего не понимает, но картинку видит и делает соответствующие выводы. По крайней мере тот электорат, который голосует за президента.
- А как вы считаете, Россия действительно возвращается в Африку или всё это больше слова?
- Нет, конечно, не возвращается. Даже президент, когда выступал на открытии мероприятия, привел достаточно реалистичные цифры, связанные с нашим сотрудничеством. У нас торговый оборот со всей Африкой чуть больше 20 миллиардов долларов, из них заметно больше половины приходится на Египет и на другие страны Северной Африки. И в основном в Африке остается оружие. Я не думаю, что этот форум был попыткой реально туда вернуться, скорее он выполнял функцию ознакомительного: чтобы мы могли ознакомиться с возможностями в Африке, а африканцы - с нашими возможностями.
И, в принципе, я пока не вижу никаких возможностей для того, чтобы мы могли туда вернуться и на равных конкурировать с Западом и с Китаем, это нереалистично.
- Как вы оцениваете нынешние позиции России в Африке?
- В Африке южнее Сахары их нет. Конечно, мы можем говорить, что в отдельных странах есть отдельное присутствие, прежде всего военное, например в ЦАР, но не более того. И мы не очень-то конкурентоспособны.
Во-первых, у нас существует очень серьезный информационный вакуум. Мы просто-напросто не знаем ничего о тех возможностях, которые там существуют, и я пока не вижу какого-то активного желания нашего бизнеса в Африку ринуться и вкладываться. Во-вторых, очень высокие риски. Если вы хотите работать в Африке, надо эти риски прогнозировать. Плюс ко всему, наверное, не совсем правильный был выбран подход - говорить о возвращении в Африку в целом. Это 55 стран, у каждой из которых своя таможенная политика, налоговая политика, свои законы, свои особенности ведения бизнеса, у многих из них не разрешенные конфликты. То есть говорить о возвращении на континент, конечно, невозможно. Можно говорить о конкретных проектах в конкретных странах, но уж точно не на целом континенте.
Я уж не говорю про вытеснение оттуда каких-то других государств, которые там плотно работают. Скажем, у европейцев есть своя ниша. Да, европейцы не очень устраивают африканские режимы, особенно диктаторские, потому что они очень часто выдвигают в качестве условий политические реформы, демократические преобразования, активизацию экономики и все прочее. И это неприятно какому-нибудь диктатору, который 30 лет сидит у власти, ему такие условия сотрудничества не очень нравятся.
Китай не лезет во внутреннюю политику, ему, в общем-то, все равно, сидит он там 30 лет или 40, устроил он там диктатуру и истребляет собственное население или нет - для китайцев это не имеет никакого значения. Но китайцы ставят очень жесткие экономические условия, и Китай их очень жестко отстаивает. Это может быть экономически не очень выгодно для африканцев, потому что получается такое экономическое закабаление.
Поэтому эта публика ждет от нас какой-то альтернативы, что мы предложим какую-то свою долгосрочную стратегию в Африке, что-то отличное от Европы и от Китая.
Но пока у нас никто этой стратегии не сформулировал и никакого долгосрочного видения не существует в отношении Африки. Более того, по моим наблюдениям, африканская публика, когда смотрит на Россию, в большой степени вспоминает Советский Союз, который славился тем, что делал все бесплатно. Вот такая альтернативная опция Китаю и Западу их устраивает, но она категорически не устраивает нас.
В целом мне кажется, что политическая составляющая этого форума гораздо более важна для нашего режима, нежели экономическая. Причем для внутренней аудитории - это поддержание статуса великой державы. Это очередной сигнал для российского населения: мы продолжаем возвращаться, продолжаем возвращать свои утраченные позиции. Все это укладывается в логику, которая началась в ходе третьего срока президента Путина.
Все-таки 44 лидера приехали, можно говорить о том, что никакой изоляции России нет и быть не может, что там очередь к Владимиру Владимировичу на поклон. Это тоже вполне ликвидный актив, которые можно продавать для внутреннего потребления.
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