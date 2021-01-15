 Возвращение Навального в Россию: во Внуково находятся сотни полицейских | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2021

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Германия

Возвращение Навального в Россию: во Внуково находятся сотни полицейских

Оппозиционер Алексей Навальный, более четырех месяцев лечившийся в Германии от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок", возвращается в Москву. DW следит за развитием событий в Берлине и Москве.

Корреспондент DW с плакатом в аэропорту

Корреспондент DW с плакатом в аэропорту

Оппозиционер Алексей Навальный, более четырех месяцев лечившийся в Германии от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок", в воскресенье, 17 января, возвращается в Москву рейсом авиакомпании "Победа". DW следит за развитием событий в Берлине и Москве (время мск).

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Как сообщает корреспондент DW, находящийся во Внуково, встречать Алексея Навального в аэропорту  приехали, кроме прочих, его брат Олег, соратница Навального по работе в ФБК Любовь Соболь, а также недавно освобожденный из тюрьмы гражданский активист Константин Котов. Отвечая на вопрос DW о том, почему он приехал встречать Навального, Котов сказал следующее: "Потому что я считаю, что Навальный - это настоящий политик и, возможно, будущий президент России".

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Самолет с Навальным на борту с опозданием на полчаса вылетел из Берлина.
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Навальный опубликовал на своей странице в соцсети Instagram свое фото на борту самолета. Как сообщает корреспондент DW, находящийся в салоне самолета, политик сидит в 13 ряду.  "Меня арестуют по прилету? Это невозможно!" - заявил он журналистам незадолго перед тем, как занять свое место.

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Как сообщает корреспондент DW, на борту самолета один из пассажиров начал вести себя агрессивно и ругаться матом. Его сняли с рейса.

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В аэропорту Внуково, где должен приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, по информации Telegram-канала Baza, находятся уже около сотни полицейских. Их начали стягивать к зданию аэропорта еще вчера. По информации корреспондента DW, на подъеде к зоне вылета на втором этаже ни одного автозака нет, однако журналистов в зону прилета не пускают.

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Алексей Навальный зашел на борт самолета всего за несколько минут до его вылета из аэропорта Берлина, сообщает корреспондент DW. Журналистам он заявил, что чувствует себя "гражданином России, который имеет полное право вернуться домой". 

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Зона прилета международных рейсов в московском аэропорту Внуково, где около 19.20 мск должен приземлиться лайнер авиакомпании "Победа", на борту которого оппозиционный политик Алексей Навальный собирается вернуться из Берлина в Москву, огорожена. В 14.20 были установлены заграждения со стороны выхода к внутренним рейсам и основной части аэропорта. Через 20 минут после этого закрыли на "ремонт" единственный в зоне эскалатор, а еще через час - огородили от выхода кафе.

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В аэропорту Внуково произошло первое задержание. По информации портала "ОВД-Инфо", был задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. О причинах задержания пока ничего не известно.

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