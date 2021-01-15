Возвращение Алексея Навального в Москву - продолжение спецэфира DW

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вместе с супругой Юлией в воскресенье, 17 января, около 17.00 мск вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Этот лайнер должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако затем его перенаправили в Шереметьево.

О намерении вернуться в Россию Навальный объявил 13 января. С конца августа 2020 года оппозиционер проходил в Германии лечение от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок".

Руководство Внуково запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на "недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей".



DW показывает в прямом эфире репортаж о возвращении Алексея Навального в Москву.

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