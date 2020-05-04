Возврат к нормальной жизни: каким он будет для людей культурных?

Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - такие новые правила действуют во вновь открывшихся немецких музеях, галереях и библиотеках.
После вынужденного перерыва, связанного с введенным в середине марта карантином из-за коронавируса, в Германии вновь открыли свои двери некоторые музеи и художественные галереи. При этом все эти культурные учреждения обязаны соблюдать меры предосторожности и ограничивать количество посетителей, сообщает информационное агентство dpa.
Что где показывают
Открытие впечатляющей выставки немецкого живописца, графика, скульптора и архитектора Томаса Шютте (Thomas Schütte), одного из самых востребованных современных художников, знаменует возвращение к работе арт-галереи Конрада Фишера (Konrad Fischer) в берлинском районе Кройцберг. Главные экспонаты - грандиозная инсталляция "Садовые гномы", а также масштабные керамические и бронзовые скульптурные произведения, которые недавно получили высокую оценку в Париже в рамках впервые состоявшейся там ретроспективы Томаса Шютте.
Берлинская галерея Йохана Кёнига (Johann König) развернула экспозицию, посвященную творчеству двух экстравагантных современных художников: немки Йоринде Фойгт (Jorinde Voigt), поражающей своей многоплановостью и входящей в число наиболее значимых художников нашего времени, а также датчанина Йеппе Хайна (Jeppe Hein), прославившегося своими неповторимыми интерактивными инсталляциями. PalaisPopulaire, выставочная площадка Deutsche Bank в Берлине, открывает выставку, отражающую 57-летний творческий путь знаменитого художника-упаковщика Кристо и его супруги Жан-Клод, которая скончалась более 10 лет назад.
С середины мая начнут вновь принимать посетителей и крупные столичные музеи. Среди них - Немецкий исторический музей, подготовивший выставку "Ханна Арендт и XX век", которая рассказывает о жизни и деятельности выдающегося немецко-американского философа еврейского происхождения, политического теоретика и историка, основоположницы теории тоталитаризма.
Планируется и постепенное открытие музеев, находящихся на Музейном острове в Берлине. Готовятся к открытию и кельнский музей "Колумба", где экспонируются произведения искусства духовного содержания, а также художественный музей в Бонне. Первых гостей после карантина в ближайшее время готовятся принять и знаменитые музеи Дрездена.
Новые правила в музеях
В залах можно находиться только при наличии защитной маски и с соблюдением дистанции в 1,5 метра между людьми. Количество посетителей ограничено: в больших залах одновременно разрешено принимать по 4 - 5 человек, а в маленьких - только по одному человеку: на одного человека определена норма в 20 квадратных метров.
В выставочных залах действует "правило улицы с односторонним движением". Музейным смотрителям вменено в обязанность строго следить за тем, чтобы посетители передвигались по экспозиции в одном направлении - во избежание столкновений друг с другом. Перед билетными кассами сделана специальная разметка - для соблюдения дистанции между стоящими в очереди людьми. На кассах и на стойках в гардеробах устанавливают панели из органического стекла. Групповые экскурсии в музеях пока не проводятся. В некоторые музеи можно будет попасть лишь после предварительной онлайн-регистрации.
Библиотеки выдают книги
Первых посетителей после локдауна приняли 4 мая и некоторые библиотеки. Так, ученые и студенты радостно приветствовали открытие Берлинской государственной библиотеки. Однако ее читальные залы пока остаются закрытыми - как, впрочем, и читальные залы других вновь открывшихся в Германии библиотек. Книги выдаются на дом. А правила безопасности и гигиены в зданиях действуют такие же, как в музеях.
В общей сложности 10 миллионов евро будет выделено из госбюджета на осуществление культурной программы "Новый старт", цель которой - поддержать музеи и иные учреждения в эти нелегкие времена. "Мы хотим, чтобы люди снова могли наслаждаться искусством и культурой", - пояснил в интервью журналистам Герман Парцингер (Hermann Parzinger), президент Фонда прусского культурного наследия.
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