 Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения денег Захарченко | Новости из Германии о России | DW | 25.08.2018

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Россия

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения денег Захарченко

Часть денег, изъятая у высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, бесследно исчезла. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 3 миллионов евро, ранее изъятых у бывшего начальника управления "Т" антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленные источники.

Контекст

В квартире сестры борца с коррупцией Дмитрия Захарченко обнаружено более 120 млн долларов. Аппетиты полковника российского МВД впечатлили карикатуриста Сергея Елкина. (14.09.2016)

Через год после задержания Дмитрия Захарченко следователи обнаружили склад с деньгами в квартире его матери. Происхождение денег установить не удалось. (03.11.2017)

Дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц", на каком этапе пропала часть изъятых у Захарченко денег, сейчас выясняется.

Информация о хищении появилась еще в конце мая. Тогда следователи начали проверку "причастных к перевозке денег организаций и ведомств для установления всех обстоятельств исчезновения" денег.

В 2016 году Дмитрия Захарченко задержали по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Кроме того, при обысках у полковника и его родственников нашли около 9 млрд рублей, 11 квартир, 16 машино-мест, четыре иномарки и полукилограммовый золотой слиток. По решению суда, деньги и имущество были изъяты и переданы государству.

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  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

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    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

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