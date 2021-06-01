Против Гудкова-старшего возбудили дело из-за патронов в квартире

Против бывшего депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова в четверг, 3 июня, возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в его в московской квартире обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова. По данным ТАСС и "Интерфакса", дело касается незаконного приобретения или хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее российские СМИ сообщали, что патроны были найдены при обыске по делу сына Гудкова, Дмитрия, которого обвиняют в причинении материального ущерба.

По словам источника "Интерфакса", квартира "находится в пользовании" Гудкова. При обыске было найдено разрешение на сам пистолет, по всей видимости, просроченное, рассказал источник ТАСС.

Полковник в отставке Геннадий Гудков в прошлом - офицер КГБ СССР, долгое время владел одним из крупнейших охранных предприятий в России, имевшим разрешение на использование огнестрельного оружия. В настоящее время Гудков-старший живет в Болгарии. В интервью DW он пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета. "Меня наградили пистолетом, естественно, к нему нужны патроны", - сказал он, назвав происходящее "политической зачисткой".

Гудкову-младшему изберут меру пресечения

Двумя днями ранее стало известно, что сын Гудкова, оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении "имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом" в связи с предполагаемой неуплатой долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Политик был задержан на двое суток до суда, сначала его допрашивали в качестве свидетеля, затем ему присвоили статус подозреваемого. Подозреваемой стала и тетя Гудкова Ирина Ермилова, ее тоже задержали. Обыски прошли на даче Гудкова-младшего, в его квартире и в квартире родственников, а также у его бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева и у главы штаба Гудкова - Виталия Венедиктова.

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила 3 июня, что "в ближайшие часы" Тверской суд Москвы должен избрать Гудкову-младшему меру пресечения. Глава пресс-службы правозащитной группы "Агора" Вадим Мещеряков рассказал "Эху", что пока неизвестно, когда начнется заседание суда.

Смотрите также: