Военный суд в Москве прекратил уголовное дело за песню "Убить президента"

Второй Западный окружной военный суд в Москве в четверг, 9 января, прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава Елисеева. Он обвинялся в призывах к терроризму за песню "Убить президента", которая заканчивается словами "Путин будет казнен".

Суд принял решение прекратить дело в связи с истечением срока давности, который по этой статье составляет 6 лет. О решении сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале. Адвокат организации Ильнур Шарапов представлял обвиняемого в суде.

Бывшего юриста завода "Пульсар", входящего в структуру "Ростеха", музыканта Вячеслава Елисеева задержали еще в октябре 2018 года с тремя свертками амфетамина, гашиша и марихуаны. Музыкант настаивал, что купил эти наркотики для себя. Уже после задержания было возбуждено дело о призывах к терроризму. Сам Елисеев написал из СИЗО в ответ на вопросы "Медиазоны", что песня была написана в 2012 году "в связи с озабоченностью резкой радикализацией протестов и общей озлобленностью народа против власти".

Восемь раз следователь выносил отказы в возбуждении уголовного дела, однако каждый раз их отменяла прокуратура. Еще дважды прокуратура возвращала дело следователю. В ходе суда адвокат настаивал, что "общественной опасности текст не содержит, поскольку имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой".

По делу о наркотиках Елисеева уже приговорили в 2019 году к трем годам колонии общего режима.

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