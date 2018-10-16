 Военные США и Украины погибли в результате крушения Су-27 в ходе учений | Новости из Германии об Украине | DW | 16.10.2018

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Украина

Военные США и Украины погибли в результате крушения Су-27 в ходе учений

Пилоты Су-27 осуществляли полет в рамках авиационных учений "Чистое небо - 2018", проходящих в Украине при участии стран НАТО.

Истребитель Су-27 (фото из архива)

Истребитель Су-27 (фото из архива)

Два военнослужащих ВВС США и Украины погибли во вторник, 16 октября, в результате крушения  истребителя Су-27, выполнявшего учебно-боевой полет в районе села Уланов Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.

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Истребитель разбился около 17.00 мск. Вскоре после инцидента были начаты поисково-спасательные мероприятия и обнаружены тела двух пилотов. Причина крушения не уточняется.

Известно, что полет осуществлялся в рамках авиационных учений "Чистое небо - 2018", с 8 по 19 октября проходящих в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Наряду с украинской стороной в маневрах принимают участие страны - члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

Су-27 - многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель четвертого поколения. Спроектирован во второй половине 1970-х - начале 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Сухого.

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    Автор: Александра Елкина


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