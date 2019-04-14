Военные Судана разгоняют палаточный лагерь оппозиции в Хартуме

Суданские военнослужащие утром в понедельник, 3 июня, начали разгонять обитателей палаточного лагеря гражданской оппозиции, расположенного в центре столицы страны, Хартума, напротив штаб-квартиры военного совета Судана. В центральной части города были слышны взрывы и автоматные очереди, группы военных перекрыли движение на улицах Хартума и задержали нескольких активистов, передает агентство AP.

По информации Ассоциации врачей Судана, в ходе столкновений два человека были убиты, еще несколько десятков получили ранения. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться вокруг палаточного лагеря и оказать сопротивление военным.

Палаточный лагерь оппозиции в Хартуме

Десятки тысяч активистов оппозиции африканской страны разбили палаточный лагерь в центре Хартума после того, как в апреле 2019 года в ходе военного переворота был свергнут авторитарный президент Судана Омар аль-Башир, правивший последние 30 лет.

После свержения аль-Башира сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. Тогда же разгорелся конфликт оппозиции с представителями военного совета из-за разногласий в вопросе о формирования переходного правительства страны.

Временный правительственный совет Судана

15 мая представители военного совета заявили, что обе стороны достигли договоренности относительно формирования временного правительственного совета, в который должны были войти как представители военных, так и активисты гражданской оппозиции.

Кроме того, был назначен трехлетний переходный период, в течение которого страной должен управлять суверенный совет. До сих пор члены оппозиции настаивали на том, чтобы количество военных в этом совете было ограничено.

В свою очередь члены военного совета на прошлой неделе сообщили, что собираются вскоре принять меры против палаточного лагеря оппозиции в Хартуме.

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