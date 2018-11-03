Военные самолеты РФ пролетели над кораблем НАТО

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, на котором находились морские пехотинцы НАТО. Об инциденте, произошедшем 2 ноября близ Норвегии, западные информагентства сообщили в субботу, 3 ноября. Пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США. Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО, получивших название Trident Juncture, со времен окончания холодной войны.

Представители РФ заявили, что считают мероприятие "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что оно не останется без ответа. В дальнейшем в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов. "Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

По данным компании Avinor, оператора большинства гражданских аэропортов Норвегии, Россия направила уведомление об испытаниях ракет 1-3 ноября в Норвежском море. В НАТО эту информацию прокомментировали сдержанно. Какие бы то ни было ракетные испытания "не изменят план учений", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Британский адмирал Гай Робинсон, заметил, что "у каждого есть право" находиться там, где произошел инцидент. "Это международные воды и международное воздушное пространство", - сказал Робинсон.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

