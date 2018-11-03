 Военные самолеты РФ пролетели над кораблем НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2018

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Мир

Военные самолеты РФ пролетели над кораблем НАТО

РФ выразила недовольство учениями НАТО и обещала "дать ответ" на них. Два российских противолодочных самолета пролетели над американским флагманом близ берегов Норвегии.

Российский бомбардировщик Ту-95

Российский бомбардировщик Ту-95 (фото из архива)

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, на котором находились морские пехотинцы НАТО. Об инциденте, произошедшем 2 ноября близ Норвегии, западные информагентства сообщили в субботу, 3 ноября. Пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США. Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО, получивших название Trident Juncture, со времен окончания холодной войны.

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Представители РФ заявили, что считают мероприятие "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что оно не останется без ответа. В дальнейшем в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов. "Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

По данным компании Avinor, оператора большинства гражданских аэропортов Норвегии, Россия направила уведомление об испытаниях ракет 1-3 ноября в Норвежском море. В НАТО эту информацию прокомментировали сдержанно. Какие бы то ни было ракетные испытания "не изменят план учений", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Британский адмирал Гай Робинсон, заметил, что "у каждого есть право" находиться там, где произошел инцидент. "Это международные воды и международное воздушное пространство", - сказал Робинсон.

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    Автор: Александра Елкина


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