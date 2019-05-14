 Военные и оппозиция в Судане договорились о временном правительстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.05.2019

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Мир

Военные и оппозиция в Судане договорились о временном правительстве

Переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции.

Горящая баррикада на улице столицы Судана Хартума

Горящая баррикада на улице столицы Судана Хартума

Военные власти и гражданская оппозиция в Судане сумели достичь договоренности о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета. Обе стороны согласились на трехлетний срок переходного периода, заявил представитель военного совета рано утром в среду, 15 мая.

Кроме того, в течение 24 часов будет решен вопрос о формировании нового правительственного совета, куда войдут как представители военных, так и гражданской оппозиции.

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Соглашение было заключено через месяц после того, как военные поместили аль-Башира сначала под домашний арест, а затем в тюрьму для особо опасных преступников. Этому предшествовали массовые протесты, длившиеся с декабря 2018 года, и не прекратившиеся после путча.

Гражданская оппозиция Судана

Гражданская оппозиция Судана представляет собой широкую коалицию различных группировок и партий, одна из наиболее крупных и хорошо организованных - это "Суданская ассоциация профессионалов" (САП), инициировавшая массовые выступления против аль-Башира. Различные протестные группы и организации объединяет "Альянс за свободу и перемены". Лидеры оппозиции требовали от военных реорганизации существующего аппарата безопасности и роспуска правившей ранее партии "Национальный конгресс".

Аль-Башира обвинили в соучастии в убийстве

Ранее, 14 мая, сообщалось, что прокуратура Судана выдвинула против экс-президента страны обвинение в подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве участников демонстраций протеста. Против аль-Башира также ведется расследование по подозрению в отмывании денег и коррупции.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд в Гаагеобъявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента, а будут судить его на родине.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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